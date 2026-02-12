Del estigma al orgullo: el grafiti transforma barrios y redefine la identidad de ciudades como Bogotá y Medellín

El grafiti en Colombia dejó hace tiempo de ser una expresión marginal para convertirse en un lenguaje social que atraviesa generaciones, territorios y tensiones políticas. En ciudades como Bogotá y Medellín, los muros se convierten en superficies de memoria, protesta, identidad y conversación pública. El país ha visto cómo esta práctica, nacida en la ilegalidad y asociada durante años al vandalismo, evolucionó hasta consolidarse como parte esencial de su cultura urbana contemporánea.

En Bogotá, el grafiti comenzó a expandirse con fuerza en los años ochenta y noventa, influenciado por la cultura hip hop y por los contextos de conflicto social y político. Desde entonces, la ciudad ha desarrollado una estética propia que hoy es reconocida internacionalmente.

No se trata únicamente de firmas o “tags”, sino de murales de gran formato que narran historias de víctimas, denuncian injusticias o celebran identidades barriales. El fenómeno es tan visible que incluso el Distrito ha promovido políticas públicas y espacios regulados para su desarrollo, entendiendo que borrar no siempre es la solución, y que dialogar puede ser más efectivo que perseguir.

El grafiti comenzó a expandirse con fuerza en los años ochenta y noventa, influenciado por la cultura hip hop y por los contextos de conflicto social y político. Foto: CLARA MORENO CHALA

Medellín ha seguido una ruta similar, aunque con una narrativa particular marcada por su historia de violencia y transformación urbana. El Medellín Street Art Festival, próximo a realizarse en la capital antioqueña, vuelve a reunir a artistas nacionales e internacionales para intervenir distintos sectores de la ciudad y convertirlos en galerías a cielo abierto. Lo que antes era territorio estigmatizado hoy se transforma en punto de encuentro cultural y turístico. El muralismo y el grafiti se han convertido en herramientas de resignificación territorial, en relatos visuales que acompañan procesos de memoria y reconciliación.

Más allá de los festivales y del reconocimiento institucional, el grafiti sigue siendo una forma de apropiación del espacio. El ensayista Santiago Montaño Rivera, en el libro ‘Ahí está pintada. Sobre el grafiti en Bogotá’, propone entenderlo como algo más que una intervención estética.

La historia que Colombia dibujó en silencio: un recorrido por los orígenes del cómic nacional y su influencia en la cultura popular

Para él, los grafitis “esconden misterios, relatos crudos, experiencias y memorias que se codifican en mensajes visuales”, y funcionan como una ventana hacia realidades que no siempre aparecen en los discursos oficiales. Su lectura no romantiza ni condena: reconoce que esta expresión provoca incomodidad y debate, pero insiste en que es un espejo de la ciudad misma.

Esa capacidad de generar reacciones encontradas es parte de su fuerza cultural. Montaño recuerda cómo el grafiti despierta respuestas que van desde el rechazo hasta la empatía o la identificación con la transgresión. Esa polarización revela que no estamos ante un simple acto decorativo, sino ante un fenómeno que interpela la noción de orden, propiedad y espacio público. El grafiti obliga a preguntarse quién tiene derecho a hablar en la ciudad y qué voces son legitimadas o silenciadas.

El país ha visto cómo esta práctica, nacida en la ilegalidad y asociada durante años al vandalismo, evolucionó hasta consolidarse como parte esencial de su cultura urbana contemporánea. Foto: CLARA MORENO CHALA

Una expresión con historia

En términos históricos, incluso la definición del grafiti remite a la idea de registro no oficial. El término fue popularizado en el siglo XIX para describir inscripciones hechas sobre superficies ya terminadas, marcas que permitían entender cómo vivían y pensaban las personas comunes. En ese sentido, los muros colombianos de hoy también funcionan como archivo social. Si alguien quisiera descifrar el clima emocional y político de una época, probablemente tendría que mirar las paredes tanto como los periódicos.

Carnaval de Barranquilla: todo listo para celebrar 20 años de la mágica Noche del Río

El grafiti colombiano, entonces, no es una moda pasajera ni un fenómeno exclusivamente juvenil. Es una cultura viva que dialoga con la desigualdad, la memoria del conflicto, las luchas feministas, las identidades étnicas y las transformaciones urbanas. Está presente en festivales internacionales, en recorridos turísticos y en intervenciones espontáneas que aparecen de la noche a la mañana. Su permanencia demuestra que la ciudad no es solo un espacio administrado desde arriba, sino un territorio en constante disputa simbólica.

En esa tensión entre norma y expresión, entre borrado y permanencia, el grafiti continúa construyendo identidad colectiva. No es solo pintura sobre muros, es conversación pública, es archivo emocional y, sobre todo, una manera de decir que la ciudad pertenece también a quienes la caminan y la pintan.