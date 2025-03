A solo 13 kilómetros de la ciudad amurallada, Turbaco conserva uno de los tesoros naturales más importantes del Caribe : el Jardín Botánico de Cartagena Guillermo Piñeres. Fundado en 1978 como una organización no gubernamental, este lugar es una zona de amortiguación ambiental para los cascos urbanos aledaños y uno de los principales atractivos para el ecoturismo en la región. Más de 1.000 personas lo visitaron en enero de 2025.

Las ranas de fuego, los murciélagos, las zarigüeyas, los osos hormigueros, las lechuzas, los osos perezosos y las tayras también habitan la reserva ecológica. “Desde que amanece se escuchan los sonidos de los animales y ni siquiera se necesitan binoculares para verlos, pues no están en cautiverio. Lo más impresionante, sin embargo, son los sonidos. También genera mucha alegría ver los senderos de las hormigas arreando las hojitas. Es como visitar una tierra virgen, prístina. Se respira un aire puro”, agregó Álvarez.

Los volcanes en Turbaco no tienen un nombre en particular: no lo necesitan. Al menos 50 de sus erupciones son imperceptibles y llegan a medir solo “un puño de la mano”. Aun así, el territorio cuenta con dos volcanes con capacidad para 15 personas, que se han convertido en una de las actividades más apetecidas entre quienes buscan disfrutar del turismo de bienestar en la región.