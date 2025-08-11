Educación
Educación gratuita en tecnología para transformar vidas: el programa de Oracle en Colombia
En los últimos cinco años, más de 19.000 personas ya se han graduado en programación y otras habilidades técnicas gracias a esta iniciativa.
Con el avance de la tecnología y su importancia creciente en la vida de las personas, se hace cada vez más importante formar talentos capaces de aprovechar las posibilidades que ofrecen estas herramientas para mejorar la experiencia humana.
Ese es el objetivo de Oracle Next Education, un programa de esta importante multinacional de tecnología para ampliar las posibilidades educativas de personas que de otras maneras no lograrían acceder a estas oportunidades.
Oracle Next Education ofrece formación gratuita en programación, bases de datos, inteligencia artificial y tecnología a personas que no han tenido acceso a educación superior.
Este programa, con presencia en América Latina, busca generar oportunidades reales a través del conocimiento, con el respaldo de alianzas que conectan a los graduados con el mundo laboral. Una propuesta que demuestra el poder transformador de la educación.