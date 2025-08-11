Con el avance de la tecnología y su importancia creciente en la vida de las personas, se hace cada vez más importante formar talentos capaces de aprovechar las posibilidades que ofrecen estas herramientas para mejorar la experiencia humana.

Ese es el objetivo de Oracle Next Education, un programa de esta importante multinacional de tecnología para ampliar las posibilidades educativas de personas que de otras maneras no lograrían acceder a estas oportunidades.

Oracle Next Education ofrece formación gratuita en programación, bases de datos, inteligencia artificial y tecnología a personas que no han tenido acceso a educación superior.