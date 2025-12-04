El programa “El Alcalde Resuelve”, liderado por el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, se ha convertido en modelo a nivel nacional por ayudar a las familias pereiranas en la gestión de citas médicas, medicamentos o atenciones especializadas.

En los dos últimos años, el programa recibió 5.007 casos, de los cuales 4.758 han sido resueltos positivamente. Actualmente, 206 casos permanecen en gestión, alcanzando una efectividad cercana al 95 %.

“El impacto en la vida de los pereiranos y la superación de barreras en salud es el propósito de este espacio, en el cual hemos ayudado a las familias pereiranas en trámites y solicitudes que antes eran imposibles”, afirmó el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar.

Testimonios de esperanza

La emprendedora pereirana Liliana Restrepo fue una de las beneficiarias de esta estrategia. “Estoy en un tratamiento médico, pero las citas son complicadas, uno normalmente llama y no le contestan o la mayoría de veces no hay agenda”, contó la mujer. “Gracias a varias personas me enteré que el alcalde tiene un programa para ayudar a todos los que tenemos problemas con las barreras en salud. Me puse en contacto con el Alcalde Resuelve y a la semana siguiente me consiguieron cita con el especialista que necesitaba”, añadió.

Otro caso destacado es el de Tomás Bedoya, joven deportista de Rugby y estudiante universitario. En 2024, Bedoya sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior y menisco durante un partido de preparación para los Juegos Nacionales de la Juventud, y desde entonces esperaba autorización para su cirugía.

Tras conocer el programa y presentar su solicitud, obtuvo acceso al procedimiento y actualmente completa siete semanas de recuperación. Sobre su experiencia, expresó: “le doy gracias al alcalde y a todo su equipo de trabajo por facilitar vías de acceso a las personas que tenemos dificultades en la salud”.