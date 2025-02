Enfermedades huérfanas: ¿qué está pasando con los pacientes en Colombia?

Dora Velásquez tenía 24 años cuando su vida cambió. Lo que le comenzó como una gripa común derivó en síntomas neurológicos severos que la llevaron a un coma durante 39 días. Su familia recorrió hospitales sin respuestas claras hasta que un médico sospechó de una enfermedad poco frecuente: porfiria. Con un tratamiento oportuno, logró despertar, pero su lucha no terminó. Desde entonces y durante 20 años ha batallado a diario por la escasez de especialistas, las barreras para acceder a los medicamentos y la indiferencia del sistema de salud.

“Muchas personas con diagnósticos similares al mío terminan desempleadas o dedicándose a trabajos informales”. Dora Velásquez, paciente de porfiria. | Foto: Archivo particular

Diagnóstico tardío y atención fragmentada

El dictamen médico es el primer gran obstáculo para los pacientes. Muchas enfermedades huérfanas raras pueden confundirse con otras más comunes, retrasando la identificación de la condición. Según Gil, en Colombia un paciente puede esperar más de cinco años para obtener un diagnóstico certero. “ Muchos médicos no están familiarizados con estas patologías y, al no reconocerlas, las personas son derivadas a múltiples especialistas sin una guía clara”, aseguró.

“Hay gente que lleva más de 200 días esperando su tratamiento y otros que han muerto sin recibirlo”. Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia | Foto: Archivo particular

Dhina Grajales Otero, directora de la Fundación Ayúdanos a Respirar y miembro del comité directivo del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas (ENHU), añadió que “el impacto de la falta de medicamentos y tratamientos va más allá de lo físico. La incertidumbre de no saber si se podrá continuar con una terapia esencial genera una enorme carga emocional ”. Es decir, la necesidad de que los tratamientos sean continuos y predecibles es fundamental, pero en la actualidad es un lujo que pocos pueden darse.

“La falta de continuidad en los tratamientos genera discapacidades irreversibles y, en muchos casos, la muerte prematura”. Dhina Grajales, directora de la Fundación Ayúdanos a Respirar | Foto: Archivo particular

El peso de la enfermedad

Vivir con una enfermedad huérfana rara en Colombia implica una lucha médica, social y económica. Dora Velásquez, por ejemplo, tuvo que dejar de trabajar porque las empresas no aceptaban los permisos médicos frecuentes que necesitaba. “Muchas personas con diagnósticos similares al mío terminan desempleadas o dedicándose a trabajos informales porque el sistema no les permite estabilidad laboral, por fortuna yo tengo a mi esposo, que me ha apoyado siempre”, contó.