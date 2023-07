¿Está preparada Mocoa para la explotación minera de cobre a gran escala? Esto dice su alcalde

Sin embargo, la intervención minera en una zona de cordillera amenazada por crecientes de agua y la presencia de fallas geológicas del borde amazónico generan preocupación entre la población ante el riesgo de una catástrofe como la ocurrida en Mocoa hace seis años. “Tanto las comunidades indígenas como las veedurías ciudadanas, los jóvenes y las mujeres han dicho que no quieren esta explotación minera para unos ecosistemas tan frágiles como son los de Mocoa, ya hemos vivido experiencias fuertes por no respetar la naturaleza, por no respetar a los ríos, entre ellas la avalancha del 2017 y no queremos que esto vuelva a pasar”, asegura Jhon Jairo Imbachi, alcalde de Mocoa.