Estudiantes de derecho en las regiones podrán vincularse a una de las firmas de abogados más destacadas del país

¿Cómo nació el programa de prácticas profesionales que lanzarán en el segundo semestre de 2023?

María Claudia Martínez: La idea surgió en pandemia buscando llegar a las regiones para aportar nuestro granito de arena y vincular a los estudiantes que se están formando para ser abogados y hacer sus prácticas profesionales con DLA Piper. Aunque ya tenemos convenios con universidades de reconocimiento nacional; en este caso, buscamos llegar a las universidades que se encuentran en zonas periféricas.

¿Cómo será el proceso de vinculación y cuáles son los criterios de selección?

MCM: El proceso se realiza a través de las universidades y se habilitarán de dos a cinco cupos por cada una. Inicialmente habrá un filtro de 20 estudiantes aproximadamente. Actualmente el tema del convenio está avanzado con tres centros de educación superior, entre ellos la Universidad del Sinú, en Montería. El filtro más importante es que sean estudiantes destacados y disciplinados durante toda su carrera.

¿Qué beneficios tiene para los futuros abogados realizar su práctica profesional en DLA Piper Martínez Beltrán?

MCM: Los estudiantes que están en universidades que no se encuentran en la capital no solo tendrán la oportunidad de trabajar en una de las firmas de abogados más grandes del país, sino que podrán llevar ese conocimiento adquirido a sus regiones. Creemos que luego de realizar las prácticas con nosotros podrán contribuir al desarrollo regional, debido a que no adquirirán experiencia solo en un área, sino que a diferencia de las prácticas convencionales, tendrán la posibilidad de trabajar en resolver situaciones complejas y de manera transversal con diferentes áreas del derecho.

¿Qué tipos de conocimientos pueden adquirir los estudiantes seleccionados para el programa?

MCM: Cualquier tema internacional que tenga incidencia en Colombia es tratado en la firma. Sin embargo, también nos gustaría que se apropien de los temas prácticos de manera transversal a todas las ramas. Por ejemplo, podrán fortalecer sus capacidades en lo corporativo, constituir una sociedad, identificar y analizar los modelos de estatutos que pueden utilizar, profundizar en temas de impuestos, de seguros, entre otros. Este programa no se caracteriza por el desarrollo de tareas secretariales, sino al contrario, permite que ellos hagan un análisis de fondo en la resolución de los casos, de la mano de los socios que ya son abogados. Además pueden ampliar el espectro desde una mirada global, debido a que DLA Piper lleva más de 20 años en el mercado y tiene presencia en varios países de Latinoamérica, Europa, Asia, África y Norteamérica.

¿Por qué es tan importante acercar este tipo de oportunidades a los diferentes territorios del país?

MCM: Además de contribuir al desarrollo regional, esta oportunidad es clave para visibilizar a excelentes abogados o profesionales que podrán tener una trayectoria destacada. Las firmas más grandes del país se encuentran en Bogotá, y normalmente tienen convenios para prácticas con universidades en la misma ciudad. Por eso, llegar a las regiones permite incentivar a los estudiantes con un buen desempeño para que fortalezcan sus capacidades y sean reconocidos en este campo.

Cada vez hay más mujeres en pregrados de derecho, sin embargo, son pocas las que alcanzan el nivel de socias en las firmas, ¿cómo contribuirán a la equidad de género con este programa?

MCM: Creemos que la educación es la forma que nos puede ayudar a avanzar como país y que todos, independientemente del nivel socioeconómico, el género o la raza podamos salir adelante. Por eso, no permitiremos que haya sesgos en el momento de elección de los estudiantes, para que todos estén bajo las mismas condiciones. Adicionalmente, en la firma se está trabajando en diferentes proyectos para disminuir esas brechas de género, entre ellos la concientización sobre los sesgos de género, el seguimiento de los tiempos de licencia paternal y maternal, y las oportunidades equilibradas entre mujeres y hombres.

Lea también: ¿Cómo impulsar los negocios en tiempos de incertidumbre? Así se desarrolla la resiliencia empresarial.