IA y machine learning, los nuevos guardianes del sector financiero

Según la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Colombia registró más de 36.000 millones de intentos de ciberataques entre enero y noviembre de 2024, muchos de ellos dirigidos a plataformas financieras. A esto se suma otro dato revelador: cuatro de cada diez colombianos afirman haber sido víctimas de fraude digital. Las demandas contra entidades bancarias aumentaron ciento once por ciento, según Clara Escobar, directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Financiamiento (AFIC).

Uno de los delitos, cada vez más común, es el de la suplantación de identidad; como le ocurrió a Adriana Serna, quien descubrió, a raíz de un cobro inesperado, que tenía registrado un crédito de consumo a su nombre, sin haberlo solicitado. Los fondos habían sido consignados en una cuenta bancaria virtual creada con sus datos personales. Cuando acudió a la entidad financiera, se dio cuenta de que no era la única: al menos cinco denuncias se habían presentado ese mismo mes, todas con un patrón similar.

Aunque logró bloquear las cuentas fraudulentas y denunció el hecho ante la Fiscalía, su caso evidenció un vacío en la cadena de responsabilidades: ni la entidad crediticia ni el banco reconocieron fallos ni ofrecieron soluciones. Como en muchos otros episodios de ciberfraude, el sistema no solo permitió la vulneración, sino que dejó a la víctima sin protección ni reparación.

Un caso similar ocurrió con otro ciudadano que, tras solicitar un crédito en una plataforma digital aparentemente confiable, fue víctima de una modalidad distinta pero igual de preocupante. Durante el proceso de aprobación tuvo que cargar fotos de su rostro y su cédula. Aunque recibió el dinero, días después comenzó a recibir mensajes extorsivos: le exigían pagos adicionales bajo amenaza de publicar sus fotos editadas o manipular su identidad digital. El servicio al que acudió desapareció del entorno web y no hubo canal oficial para reportar la situación.

Para Escobar, el aumento en los ciberataques es un reflejo directo del avance en la adopción tecnológica. “Lo relevante es que el sector financiero no solo ha respondido a ese crecimiento, sino que ha fortalecido sus capacidades para operar de forma segura en entornos cada vez más digitales. De hecho, la inversión en ciberseguridad ha sido parte de una evolución estratégica, no una reacción puntual”, explicó la directiva, quien agregó que “nos encontramos en una era donde el valor no está en poseer información, sino en saber interpretarla y actuar con rapidez de acuerdo al resultado de su análisis”.