Más de 600 viviendas nuevas: así será la reconstrucción en Paratebueno y Medina tras el sismo

Ya inició el proyecto de reconstrucción de las viviendas en los municipios de Paratebueno y Medina, en Cundinamarca, tras el sismo de magnitud 6,3 registrado el pasado 8 de junio de 2025, que dejó miles de familias damnificadas y una profunda afectación en la infraestructura local.

La catástrofe cambió de forma abrupta la vida de más de 5.000 personas. En cuestión de segundos, numerosas viviendas colapsaron, junto con escuelas, vías terciarias y redes de servicios públicos. 665 casas resultaron afectadas en total, dejando a cientos de familias sin techo y sin sus bienes más básicos.

Médicos 24 horas: Cundinamarca revoluciona la atención en salud

Tras la emergencia, las autoridades departamentales activaron un plan integral de atención y reconstrucción. Por eso, la Gobernación de Cundinamarca, en articulación con el Gobierno nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las alcaldías locales, estructuró un proyecto para construir nuevas viviendas, además de recuperar el tejido social de las comunidades afectadas.

El plan contempla la construcción de 610 viviendas, de las cuales 368 se ejecutarán en una primera fase. Estas casas han sido diseñadas para ser seguras, permanentes y adaptadas a las condiciones del territorio. Para ello, se adelantaron estudios geotécnicos que permitirán definir las estructuras más adecuadas, capaces de resistir futuros eventos sísmicos.

La dura respuesta del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, al alcalde Galán por medida de pico y placa: “no compartimos este tipo de medidas”

Las autoridades, además, destacaron que la reconstrucción va más allá de una solución habitacional. El sismo no solo destruyó casas, sino que impactó los medios de vida, las escuelas, los espacios comunitarios y los lugares de encuentro de la población, especialmente de niños y adultos mayores.

Finalmente y con el propósito de garantizar que el constructor seleccionado cumpla con los más altos estándares técnicos y de transparencia, el siguiente paso del proyecto será el proceso de contratación. Para las familias afectadas, la reconstrucción representa la posibilidad de recuperar la seguridad, la dignidad y la tranquilidad, además de volver a proyectar un futuro después de la emergencia.