¿Quién habría imaginado hace apenas una década que Colombia estaría cerca de generar el 15 por ciento de su electricidad con fuentes renovables? Lo que entonces parecía un ideal lejano, hoy es una realidad en construcción. Y sin embargo, no podemos confiarnos: en un mundo que avanza hacia un crecimiento económico ambientalmente sostenible, nuestro país no puede seguir caminando con freno de mano.

La transición hacia energías limpias ya no es una opción: es una obligación económica, ambiental y social. En 2023, el 70 por ciento de la inversión mundial en generación eléctrica se destinó a fuentes limpias. Hablamos de más de 1,7 billones de dólares apostándole a un futuro descarbonizado, resiliente y tecnológicamente disruptivo. No hay duda: el mundo ya eligió su camino. ¿Qué está haciendo Colombia para no quedarse atrás?