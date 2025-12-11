Pereira avanza: la administración municipal ha realizado 64 encuentros para resolver las problemáticas de las comunidades

Durante sus dos años de gestión, el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ha tenido como prioridad la construcción de un gobierno participativo. Esa es la visión detrás de ‘El alcalde en mi barrio y mi corregimiento’, una iniciativa que consiste en realizar Consejos Comunitarios liderados por la Secretaría privada y el respaldo de toda el gabinete municipal, que tienen el objetivo de acercar a la comunidad a la administración pública y construir soluciones reales para las problemáticas identificadas.

Desde su implementación, los Consejos Comunitarios se han desarrollado en las 19 comunas y 12 corregimientos de Pereira, sumando un total de 62 encuentros realizados entre 2024 y 2025. “Este año ya cumplimos con la misma cantidad de encuentros del 2024, recorriendo el territorio urbano y rural, para conocer de primera mano el sentir de la comunidad, sus necesidades y también el reconocimiento por el cumplimiento de los compromisos adquiridos”, afirmó Salazar.

De acuerdo con Zaskia Marcela Motta, secretaria privada y gestora social de Pereira, “más de 10.000 personas han asistido a estos encuentros. El año pasado asumimos unos compromisos y en este 2025 entregamos el balance de cumplimiento. También recibimos nuevas solicitudes de los ciudadanos, siendo siempre muy claros en la importancia de la honestidad respecto a las posibilidades”.

Un gobierno más cercano

La Secretaría privada tiene a cargo ocho espacios de participación ciudadana, de los cuales uno de los más importantes es el de los Consejos Comunitarios. El alcalde, junto a su gabinete, sale a todos los corregimientos y las comunas de la ciudad.

“En cada recorrido en los barrios y veredas se evidencia cómo las personas a través de carteles, mensajes, placas, expresiones artísticas, versos, abrazos y hasta trovas, manifiestan su gratitud por la atención y cumplimiento de compromisos, que pueden ir desde la construcción de una vía principal, hasta ayudar a superar una barrera de atención en salud”, añadió Motta.

La funcionaria también destacó el espacio de atención a la comunidad, donde el equipo de la Secretaría privada, junto al alcalde Salazar, acompaña a las personas y hace seguimiento a sus quejas y derechos de petición. “Este trabajo está materializado en parques, instituciones educativas mejoradas, casetas comunales intervenidas, complementos alimentarios, atención en salud física y mental, programas culturales, escenarios deportivos, luminarias modernizadas, aseo y seguridad, y presencia de las autoridades”, explicó Motta.