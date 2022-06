¿Qué tanto se fija en la letra pequeña? Siga estas recomendaciones para evitar inconformidades con las aseguradoras

¿Cuántas veces ha aceptado los términos y condiciones de un documento antes de leerlo? Por lo general, la letra pequeña es tomada a la ligera porque en el momento de firmar el contrato hay más interés por acceder al producto o servicio que por conocer la información detalladamente.

En el caso de los seguros, este es un aspecto que definitivamente no puede pasar por alto, pues el riesgo es muy grande y la estabilidad económica de una persona o una empresa puede estar en juego ante un evento inesperado.

De acuerdo con la Superintendencia Financiera, durante 2021 se recibieron 218.127 quejas referentes a inconformidades con la letra pequeña de los contratos firmados, una cifra que comprueba, una vez más, que no leen a la hora de firmar.

Nicolás Alviar, socio fundador y gerente de AGT Abogados, afirma que siempre se deben revisar las cláusulas de exclusión de responsabilidad fijadas por las aseguradoras en el contrato, además de verificar las coberturas y los valores asegurados. “Por ejemplo, una causal frecuente de exclusión de responsabilidad se da en los seguros de vida porque las personas no informan las preexistencias de salud al momento de adquirir el producto”, señala el experto.

Para Alviar, el consumidor de seguros también debe constatar si el monto que recibiría de la aseguradora en caso de un incidente realmente cubre el valor del bien, pues, de lo contrario, el tomador del seguro estaría haciendo una compra equivocada.

Precisamente, Camilo Isaza, gerente de la agencia de seguros Insurance & Bonds Consulting, agrega que cada póliza tiene un clausulado aprobado, y el asesor se debe encargar de explicar de manera detallada el alcance, las restricciones y las exclusiones del producto para no tener problemas.

Sin embargo, no entender los términos o alcances de una cláusula y no pedir una aclaración son, en muchos casos, las causales para que no se puedan hacer efectivas las coberturas.

Para tener en cuenta antes de adquirir un seguro

Compare entre diferentes aseguradoras y productos para elegir el que se ajusta mejor a sus necesidades. Investigue, pregunte y lea la carátula de la póliza antes de pagar. Asegúrese de que lo contratado es lo que necesita para evitar dificultades en el futuro. Brinde información completa y honesta sobre su estado de salud, su ocupación y sus características particulares. Diligencie personalmente los formularios con toda su información. Esto reduce la posibilidad de una objeción por reticencia por parte de la aseguradora en el momento de reconocer el pago de algún siniestro.

Fuente: Superfinanciera

