Salws Maloof Habib, nueva Mujer Cafam Atlántico: “Hemos llevado luz donde antes había oscuridad”

En el Atlántico, el liderazgo social tiene hoy rostro joven y propósito claro. Salws Maloof Habib fue elegida como la Mujer Cafam Atlántico y representará al departamento en la edición 37 del Premio Nacional Cafam a la Mujer, uno de los reconocimientos más importantes del país al liderazgo femenino con impacto social.

Con apenas 24 años, su historia se ha construido desde la acción, la empatía y una convicción que ha logrado transformar vidas en comunidades vulnerables.

“Desde muy niña soñé con transformar vidas. Mi lema siempre ha sido hacer que las cosas pasen”, afirma Maloof Habib, quien asegura que este reconocimiento no solo la honra a ella, sino a todas las personas que han creído y se han sumado a su causa. “Hoy le digo a esa niña soñadora que lo que algún día imaginó ya es una realidad”, agrega.

Uno de los proyectos más emblemáticos de su liderazgo es FULARUN, la única carrera por la salud en el Atlántico que destina el ciento por ciento de sus recursos al tratamiento, rehabilitación y acompañamiento psicosocial de niños con patologías médicas complejas. Foto: Cortesía: Salws Maloof Habib - API

Su vocación de servicio se materializó en 2016 con la creación de la Fundación FULAMIC, una organización que nació con un propósito claro: brindar acompañamiento integral a niños, jóvenes y familias en condición de vulnerabilidad, especialmente aquellos que enfrentan enfermedades de alto costo.

“El servicio para mí no era una opción, era mi camino”, sostiene. “Hemos llevado luz donde antes había oscuridad y voz donde antes había silencio”.

Los resultados respaldan ese camino. A la fecha, FULAMIC ha acompañado a más de 4.000 beneficiarios directos y ha generado más de 10.000 impactos transformadores a través de programas enfocados en salud infantil, apoyo psicosocial, desarrollo emocional y fortalecimiento familiar. “Detrás de cada sonrisa hay una historia; no solo recibieron ayuda, recibieron acompañamiento, herramientas para crecer y esperanza”, señala.

Uno de los proyectos más emblemáticos de su liderazgo es FULARUN, la única carrera por la salud en el Atlántico que destina el ciento por ciento de sus recursos al tratamiento, rehabilitación y acompañamiento psicosocial de niños con patologías médicas complejas. “Nos preguntamos si podíamos correr para que otros pudieran sanar, y de esa pregunta nació FULARUN”, explica. En cinco versiones, la iniciativa ha movilizado a más de 3.000 corredores, ha contado con el apoyo de más de 100 empresas y ha logrado posicionar al departamento como referente de filantropía y participación ciudadana.

El impacto de FULAMIC también se refleja en programas como el Banco de Pañales, que ha beneficiado a más de 1.500 madres gestantes y lactantes con la entrega de 30.000 unidades, y Soy Yo, Somos Todos, enfocado en el fortalecimiento emocional de niños y adolescentes. “Nuestro objetivo es reconstruir el tejido social de las familias, brindar salud, esperanza y oportunidades reales”, afirma Maloof Habib.

Desde 2022 también es la directora general de la Clínica Misericordia Internacional, desde donde ha impulsado un modelo de atención centrado en la dignidad humana y la humanización del servicio. “He aprendido que cuando se lidera desde el corazón, los resultados trascienden”, asegura.

Para Malloof Habib haber sido elegida Mujer Cafam Atlántico representa mucho más que un reconocimiento personal. “Este logro me reafirma que la juventud también puede liderar, impactar y dejar huellas cuando se trabaja con convicción y sentido humano”. Y concluye con una idea que resume su propósito: “Cuando el amor se convierte en acción, las comunidades sanan y florecen”.