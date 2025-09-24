Santa Marta: así será el exclusivo proyecto Puntamar

En los últimos años, Santa Marta se ha convertido en una de las ciudades con mayor crecimiento turístico en Colombia: solo en el primer semestre de 2025 recibió a más de 330.000 visitantes, de los cuales cerca de 50.000 eran extranjeros. Este dinamismo ha generado un creciente desarrollo inmobiliario en la ciudad, con proyectos que buscan redefinir el diseño urbano y la forma de vivir frente al mar. Puntamar es uno de los más atractivos.

Ubicado en el exclusivo sector de Playa Salguero, en primera línea de mar, Puntamar ofrece vistas panorámicas excepcionales y un entorno residencial privado alejado del ruido y la congestión. Su lanzamiento oficial será este 24 de septiembre a las 7:30 p.m. vía live.

El proyecto integra un innovador modelo lock-off —respaldado por un permiso turístico— que permite habitar y rentar la propiedad. Se trata de una atractiva oportunidad de inversión, pues Puntamar tendrá 272 residencias distribuidas en 5 tipologías diferentes que incluyen dúplex, suites y apartamentos con un diseño flexible.

Puntamar contará con amenidades de lujo. | Foto: Cortesía Puntamar

El beach club privado con acceso directo a la playa, el rooftop 360 con piscina infinita en el último piso, los espacios de bienestar (spa y gimnasio), y las zonas sociales y gastronómicas son algunas de las amenidades con las que cuenta el proyecto. Además, su diseño está respaldado por los más altos estándares de lujo internacional que mezcla mar con naturaleza.

“Todo esto, además de tener uno de los metros cuadrados más competitivos de la zona, lo convierten en una oportunidad única para quienes buscan exclusividad y rentabilidad en un solo proyecto”, aseguraron desde Puntamar.

El beach club de Puntamar en Santa Marta. | Foto: Cortesía Puntamar

El proyecto estará ubicado cerca del Aeropuerto Simón Bolívar, la principal zona hotelera y gastronómica de Santa Marta.

Para inversionistas y compradores

Los interesados en el proyecto podrán conectarse al live de lanzamiento para inscribirse a la Lista 0 de Puntamar y así separar la vivienda desde 3 millones de pesos.

Bar playa en el proyecto Puntamar Santa Marta. | Foto: Cortesía Puntamar

Adicionalmente podrán acceder a beneficios únicos de la etapa inicial del proyecto como prioridad en la elección de tipologías y vistas, y precios preferenciales de preventa.

Puntamar está pensado como un proyecto inmobiliario que atraerá diferentes perfiles de compradores. Por una parte, se destacan los inversionistas estratégicos, que buscan diversificar su portafolio con un proyecto en primera línea de mar que valora la seguridad de su inversión y la posibilidad de generar rentabilidad con un respaldo sólido.

Los interesados en el proyecto Puntamar podrán reservar desde 3 millones. | Foto: Cortesía Puntamar

A su vez, está el comprador de segunda vivienda: ejecutivos y familias que desean un refugio exclusivo frente al mar. “Para ellos, Puntamar ofrece la posibilidad de vacacionar o disfrutar temporadas, sin perder la valorización de su propiedad”, explicaron desde Puntamar.

Finalmente, Puntamar cuenta con el respaldo fiduciario de Alianza Fiduciaria, la cual brinda a los inversionistas seguridad y total transparencia en el proceso de compra. “Es un proyecto que no solo ofrece un apartamento, sino un estilo de vida costero de clase mundial”, concluyeron desde la promotora.

Si le interesa esta información puede visitar puntamar.co