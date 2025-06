Sembrar educación para cosechar generaciones de mujeres independientes

Las oportunidades no están al alcance de todos. Es una realidad que no se puede esconder, pero sí nivelar. Así, María Angélica Bula, gerente general de Dr. Andrés Durán Cirugía Plástica, un centro de medicina estética con sede en Barranquilla y Bogotá, comenta cómo la organización busca ser un agente de cambio para entregar posibilidades de formación académica a las colaboradoras que hacen parte de su equipo, gracias al programa denominado ‘Semillas para el futuro’.

Un segundo interés de la Clínica, liderada por el cirujano plástico Andrés Durán, se enfoca en promover la belleza, tanto la física, como la que viene desde el interior. “Los cambios estéticos fomentan verse mejor, especialmente después de un parto o la lactancia, pero si la mujer no siente que el cambio viene desde su autoestima, no importa el procedimiento que se practique”, explica Bula.

Como madre de dos hijas, de 2 años y 6 meses, busca promover entre las pacientes que acuden a sus consultorios, la idea de que la felicidad de los cambios estéticos debe basarse en el amor propio. “Si no construyes desde adentro, en ti, no lo vas a proyectar. No hay cirugía, maquillaje o ropa que te haga llenar ese vacío”, concluye.