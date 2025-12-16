Tunja celebra 70 años de su Aguinaldo Boyacense con una gran fiesta que conecta tradición, música y ciudad

Tunja se prepara para vivir una de las Navidades más significativas de su historia. El Aguinaldo Boyacense, la celebración decembrina más tradicional y representativa de la capital boyacense, cumple 70 años y lo hace con una programación que busca honrar su legado cultural mientras proyecta a la ciudad como un destino turístico, seguro y familiar en el cierre del año.

Desde el 16 y hasta el 22 de diciembre, distintos escenarios emblemáticos de Tunja serán el punto de encuentro para conciertos, desfiles, ferias, actividades deportivas y propuestas culturales que combinan tradición, modernidad y participación comunitaria. Para el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, esta edición no es una más: “Celebrar 70 años del Aguinaldo implica hacerlo en grande, respetando la tradición, pero ampliando la oferta cultural y artística para toda la ciudad”, señaló.

Mikhail Krasnov alcalde de Tunja. | Foto: Guillermo Torres Reina - SEMANA

Uno de los ejes centrales de esta versión es la descentralización de la fiesta. Además de las noches estelares en la Plaza de Bolívar, el Aguinaldo llegará a barrios y veredas a través de iniciativas como Aguinaldo al Barrio, Aguinaldo a la Vereda y Aguinaldo al Parque, una tarima alternativa dedicada al talento local. Música, danza, teatro y expresiones tradicionales se tomarán espacios públicos, fortaleciendo la participación ciudadana y el sentido de pertenencia.

La programación artística es, sin duda, uno de los grandes atractivos. Durante seis noches Tunja recibirá artistas de talla nacional e internacional. Desde los sonidos nostálgicos de los años 80 y 90, con figuras como Ace of Base y Dr. Alban, hasta el cierre con Nicky Jam, la agenda musical incluye también vallenato, música popular, tropical y urbana con nombres como Carlos Vives, Pipe Peláez, Karen Lizarazo, Jean Carlos Centeno y Yeison Jiménez, entre otros.

A esto se suman eventos tradicionales como el Desfile de Carrozas y Comparsas, que este año tendrá como temática Navidades del Mundo, una propuesta que invita a recorrer distintas formas de celebrar la Navidad a nivel global, sin perder la identidad local. También regresa el Desfile de Carros Clásicos y Motos Harley-Davidson, y actividades pensadas para los más pequeños, como el Aguinaldito, un espacio dedicado a la niñez y la recreación familiar.

Desde el 16 y hasta el 22 de diciembre, distintos escenarios emblemáticos de Tunja serán el punto de encuentro para conciertos, desfiles, ferias, actividades deportivas y propuestas culturales. | Foto: Alcaldía de Tunja, API

El impacto económico es otro de los pilares del Aguinaldo Boyacense. La Alcaldía estima una alta afluencia de visitantes, impulsada por la oferta artística y la cercanía con Bogotá. Sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y el emprendimiento se verán beneficiados con iniciativas como Gastro Tunja, la Media Maratón de la Mujer, la feria pecuaria y el festival equino, que dinamizan la economía urbana y rural.

En materia de seguridad y logística, la ciudad se ha preparado para recibir a miles de personas. Más de mil uniformados, refuerzos policiales, equipos logísticos y control de movilidad acompañarán cada actividad. Para el mandatario, Tunja sigue consolidándose como una de las capitales más seguras del país, un factor clave para atraer turismo familiar en una época marcada por la búsqueda de tranquilidad y reencuentro.