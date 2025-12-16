La capital de Boyacá está lista para celebrar la edición número 70 del Aguinaldo Boyacense, uno de los eventos decembrinos más importantes y antiguos del país, el cual dará inicio este martes 16 de diciembre.

El escenario escogido para empezar esta festividad, que llama la atención de propios y foráneos, es la Plazoleta San Francisco, en donde se dará apertura a partir de las 9 a.m.

Esta gran fiesta navideña se extenderá hasta el próximo lunes 22 de diciembre, con una nutrida agenda para integrar a la comunidad local y a los visitantes.

Entre las actividades programadas se destacan: el Gastro Tunja VIP en la Plazoleta San Francisco; los desfiles de carrozas y comparsas; la feria pecuaria y ganadera; el Desfile de carros clásicos y motos Harley Davidson; la Media Maratón de la Mujer y diversas verbenas populares en las que todos los interesados pueden participar.

Este año, Tunja se convierte una vez más en el epicentro de la música y sin duda el Aguinaldo Boyacense es un plan perfecto para cerrar el año, en medio de un ambiente tranquilo, pero divertido para vivir experiencias diferentes.

Como ya se mencionó, la programación es variada y para todos los gustos y los artistas son de talla nacional e internacional. Estos son algunos de ellos.

Internacionales:

Calibre 50

Dr. Alban

Nicky Jam

Ace of Base

Elefante

Nacionales:

Carlos Vives

Gian Carlos Centeno

Luis Alfonso

Yeison Jiménez

Peter Manjarrés

Rafa Pérez

Tupamaros y Ciro Quiñones

Pastor López Jr.

Hebert Vargas

Andrés Franco, el Agropecuario.

Alumbrado navideño en la ciudad en Tunja 2025. | Foto: Facebook Alcaldía de Tunja/API.

De acuerdo con el alcalde de la ciudad, Mikhail Krasnov, este es un encuentro de alto valor cultural y esta es considerada como la fiesta grande de Boyacá para Colombia. “Hoy celebramos 70 años del Aguinaldo Boyacense, una tradición que nos conecta y nos llena de orgullo. Invitamos a todos los tunjanos y visitantes a vivir esta edición con alegría, respeto y sentido de comunidad”.

Uno de los aspectos a destacar es que el afiche del Aguinaldo Boyacense 2025 rinde homenaje al territorio y a la esencia de Tunja como ‘Ciudad del Frío’. Su protagonista es el oso de anteojos, guardián de los ecosistemas altoandinos, que sostiene una bola de nieve con la Plaza de Bolívar, evocando el regreso, la nostalgia y el espíritu navideño.