Así se vivirá el Aguinaldo Boyacense en Tunja: esta es la programación y los artistas invitados para que no se lo pierda

Este evento se lleva a cabo a partir de este martes 16 de diciembre.

Redacción Turismo
16 de diciembre de 2025, 3:52 p. m.
Alumbrado en Tunja
Tunja es uno de los destinos para visitar en esta temporada decembrina. | Foto: Facebook Alcaldía de Tunja/API.

La capital de Boyacá está lista para celebrar la edición número 70 del Aguinaldo Boyacense, uno de los eventos decembrinos más importantes y antiguos del país, el cual dará inicio este martes 16 de diciembre.

El escenario escogido para empezar esta festividad, que llama la atención de propios y foráneos, es la Plazoleta San Francisco, en donde se dará apertura a partir de las 9 a.m.

Esta gran fiesta navideña se extenderá hasta el próximo lunes 22 de diciembre, con una nutrida agenda para integrar a la comunidad local y a los visitantes.

Contexto: A dos horas de Tunja, el encantador pueblo boyacense rodeado de cerros y fuentes hídricas, ideal para el ecoturismo

Entre las actividades programadas se destacan: el Gastro Tunja VIP en la Plazoleta San Francisco; los desfiles de carrozas y comparsas; la feria pecuaria y ganadera; el Desfile de carros clásicos y motos Harley Davidson; la Media Maratón de la Mujer y diversas verbenas populares en las que todos los interesados pueden participar.

Este año, Tunja se convierte una vez más en el epicentro de la música y sin duda el Aguinaldo Boyacense es un plan perfecto para cerrar el año, en medio de un ambiente tranquilo, pero divertido para vivir experiencias diferentes.

Como ya se mencionó, la programación es variada y para todos los gustos y los artistas son de talla nacional e internacional. Estos son algunos de ellos.

Internacionales:

  • Calibre 50
  • Dr. Alban
  • Nicky Jam
  • Ace of Base
  • Elefante

Nacionales:

  • Carlos Vives
  • Gian Carlos Centeno
  • Luis Alfonso
  • Yeison Jiménez
  • Peter Manjarrés
  • Rafa Pérez
  • Tupamaros y Ciro Quiñones
  • Pastor López Jr.
  • Hebert Vargas
  • Andrés Franco, el Agropecuario.
Alumbrado Tunja
Alumbrado navideño en la ciudad en Tunja 2025. | Foto: Facebook Alcaldía de Tunja/API.

De acuerdo con el alcalde de la ciudad, Mikhail Krasnov, este es un encuentro de alto valor cultural y esta es considerada como la fiesta grande de Boyacá para Colombia. “Hoy celebramos 70 años del Aguinaldo Boyacense, una tradición que nos conecta y nos llena de orgullo. Invitamos a todos los tunjanos y visitantes a vivir esta edición con alegría, respeto y sentido de comunidad”.

Contexto: Cuatro aguas termales en Boyacá para relajarse y disfrutar de días de vacaciones en medio de la naturaleza; son imperdibles

Uno de los aspectos a destacar es que el afiche del Aguinaldo Boyacense 2025 rinde homenaje al territorio y a la esencia de Tunja como ‘Ciudad del Frío’. Su protagonista es el oso de anteojos, guardián de los ecosistemas altoandinos, que sostiene una bola de nieve con la Plaza de Bolívar, evocando el regreso, la nostalgia y el espíritu navideño.

Con este gran evento navideño, Tunja busca conectar con el mundo, con sus raíces vivas, con la música que llena el aire y con esa magia decembrina que solo aquí se siente diferente, según indica la información oficial de la Alcaldía.

