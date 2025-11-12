Suscribirse

Turismo

A dos horas de Tunja. El encantador pueblo boyacense rodeado de cerros y fuentes hídricas, ideal para el ecoturismo

Este destino se encuentra a 75 kilómetros de la capital boyacense.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
12 de noviembre de 2025, 7:27 p. m.
Chinavita, Boyacá
Este municipio es un destino ideal para los amantes de la naturaleza. | Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Boyacá es una región con diversidad de atractivos para visitar y conocer. Es un departamento en el que abundan los lindos paisajes, la rica gastronomía y también la historia, gracias a su participación y aporte en el proceso independentista.

Este territorio alberga 123 municipios en 13 provincias y uno de ellos es Chinavita, un nombre que en lengua chibcha significa China: iluminado y Vita: Cumbre y por esta razón se le conoce así como ‘Cumbre iluminada’.

Contexto: Así es el municipio apodado ‘puerta verde de Boyacá’, un encantador destino que exhibe lindos atractivos naturales

Hace parte de la provincia del Neira, en el suroriente de Boyacá, y está situado a 75 kilómetros, más o menos dos horas, de la ciudad de Tunja, capital del departamento.

Se trata de un lugar tranquilo con diversos atractivos naturales que resultan ideales para los amantes de la naturaleza. Por ejemplo, de acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) están los cerros: Mamapacha, Cerro de la Serranía, de la Laja, Loma Alta, Loma de Palo Blanco y las cuchillas de Sicha, Filipia, Cuchilla San Antonio, Peña Pata de Gallo y el Alto de la Sierra.

Chinavita, Boyacá
Atractivos naturales de Chinavita, Boyacá | Foto: Créditos: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) / API

Uno de los puntos más altos es el Alto de los Tiestos que queda en Usillo. En la vereda de Cupavita, quienes se animen a visitar este destino, se encuentran con aguas termales que brotan con su calor icónico y que son usadas con el fin de eliminar malestares y dolencias.

Según Situr, en este territorio hay una buena cantidad de fuentes hídricas representadas en quebradas e hilos de agua, hasta zonas de pantano de páramo y lagunas, así como ríos y otros afluentes.

Otros lugares en interés

Sin embargo, en este municipio boyacense no solo ofrece encantos naturales. Para quienes prefieren otro tipo de planes está la Basílica de Nuestra señora del Amparo, que destaca como importante centro religioso de la Diócesis de Garagoa, ya que es el destino de cientos de fieles en la romería a la Virgen del Amparo de Chinavita.

Contexto: Estos son los encantos del pequeño pueblo de Boyacá que destaca por su iluminación decembrina, lo apodan ‘municipio luz’

A esta se suma el Monumento Virgen del Amparo, el Alto de la cruz-cupavita, la Capilla Santa Bárbara y las fiestas patronales que llaman la atención de propios y foráneos interesados en conocer este lugar y sus costumbres y tradiciones culturales.

Todos estos encantos se pueden disfrutar en medio de una agradable temperatura promedio que oscila entre 14 grados centígrados en la parte más alta y 19 grados en la más baja.

Monumento Virgen del Amparo
Monumento Virgen del Amparo en Chinavita, Boyacá. | Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Indica la historia que Chinavita fue fundada el 12 de septiembre de 1822 por el presbítero José Joaquín Ramírez Zubieta, y se destaca como importante centro religioso de la Diócesis de Garagoa.

En cuanto a ferias y fiestas, estos encuentros culturales se realizan iniciando cada año y otro plan para no perderse es disfrutar su gastronomía en la que sobresale el cocido boyacense, su carne al caldero, el tamal, envueltos, hayucos, pan de maíz, arepas de maíz pelado, chanfaina y mazamorra chiquita, entre muchos otros.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “¿Cuántas esposas tienes, una?” La curiosa conversación de Donald Trump con el presidente de Siria en la Casa Blanca

2. El lugar de Hawái que perdona tarifas vehiculares a miles de veteranos: el beneficio que marca un antecedente en Estados Unidos

3. “Tarimazo” de Gustavo Petro en Medellín le pasa factura: abren investigación al presidente en la Comisión de Acusación

4. Nuevo tropiezo para el proyecto de Jurisdicción Agraria del Gobierno Petro

5. Javier Sarmiento, designado alcalde de Bucaramanga, avanza en el fortalecimiento de la seguridad: se reunió con Mindefensa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoBoyacásenderismo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.