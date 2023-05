Agéndese: vuelve uno de los foros sobre género más importantes del país

Women Working for the World vuelve en su novena edición con invitadas como Johana Bahamón. El foro busca hablar de temas de actualidad y soluciones sobre el cambio climático y la situación social de la mujer.

El próximo 30 y 31 de mayo se realizará en Bogotá el Foro Women Working for the World, reconocido como uno de los eventos más grandes del país sobre temáticas de género y desarrollo social sostenible. El primer día será en el Centro de Eventos Hall 74 y el segundo en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Kennedy. En su versión número nueve, el evento tratará temáticas relevantes para el momento actual que vive la humanidad.

Contará con la presencia de más de 30 reconocidos conferencistas a nivel nacional e internacional que están liderando iniciativas de alto impacto e inspirando al cambio social. Algunos de ellos son Johana Bahamón, presidenta de la Fundación Acción Interna; Mauricio Toro, excongresista y presidente de Icetex; Ángela Patricia Janiot, periodista y presidenta de la Fundación Colombianitos; Ana Aponte, paracaidista profesional, entre muchos más.

Brigitte Baptiste, en Women Working for the World - Foto: Cortesía de Juanfe

Hablarán sobre los retos que enfrenta Colombia para ser un país más incluyente con la comunidad LGBTIQ+, darán a conocer las iniciativas que está ejecutando el sector empresarial para mitigar el cambio climático, le darán una mirada a los emprendimientos sociales que generan mayor impacto en el país y destacarán a las mujeres que están liderando grandes iniciativas alrededor del mundo a favor de diversidad corporal, la conservación y el empoderamiento femenino.

¿Quiénes van a participar?

Activistas y líderes de clase mundial también se darán cita en el Foro Women Working for the World. Estarán participando Brenda Mato, activista por la diversidad corporal y modelo, quien fue una de las impulsoras de la Ley de Talles en Argentina, una norma que busca erradicar la discriminación hacia los cuerpos. También estará Julieta Martínez, una de las voces más importantes en Chile por crear conciencia sobre la crisis climática con una perspectiva de género a través de dos iniciativas que fundó: Tremendas y Latinas for Climate. Desde el sector privado, participará Silvia Dávila, quien además de ser Presidenta de Danone en Latinoamérica, es consejera de la corporación universitaria UNITEC, miembro de consejo y fellow del International Women’s Forum (IWF), miembro de Young Presidents Organization (YPO), y de Women Corporate Directors (WCD).

Mariana Pajón, en Women Working for the World - Foto: Cortesía de Juanfe

Women Working for the World llega a Kennedy

“Estamos muy emocionados de llegar por primera vez a Kennedy con nuestro Foro, de contar con un público cada vez más diverso. En esta ocasión en este lugar nos acompañarán alrededor de 300 mujeres que hacen parte del programa Manzanas del Cuidado de la Secretaría de la Mujer de Bogotá, una estrategia que busca prestarle servicios de recreación, formación, estudio, empleo a las mujeres cuidadoras que han dedicado su vida entera a cuidar a sus hijos, padres, esposos, dejando a un lado su futuro”, asegura Catalina Escobar, presidenta de la Fundación Juanfe.

Foro Women Working for the World 2022 - Foto: Cortesía de Juanfe

La organización del Foro Women Working for the World es liderada por la Fundación Juanfe, que desde el 2001 trabaja con madres adolescentes en situación de extrema pobreza. A lo largo de los años, las versiones del foro han contado con 140 conferencistas y 3800 asistentes, convirtiéndose en uno de los mayores eventos para el empoderamiento femenino y la transformación social.