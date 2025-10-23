Ámala: cuando el arte, la moda y el amor propio se encuentran

Desde niña fui muy sensible, percibía intensamente el mundo que me rodeaba. Fui madre a los 15 años, lo que me obligó a enfrentar la vida adulta prematuramente. En medio de decisiones impulsadas por prejuicios, viví años de maltrato, pero el más cruel fue el que me di a mí misma: no amarme, no valorarme, no creer en lo que podía llegar a ser. A los 20 años decidí empezar de nuevo. Terminé en Casanare, tierra que no conocía, en busca de sentido. No fue fácil. Con el tiempo, entendí que no quería vivir para sobrevivir. Quería servir, transformar y construir algo más grande que yo. Y aunque muchos me dijeron que buscara un trabajo ‘estable’, sabía que mi propósito no era individual.

Así nació Ámala, una marca con alma que convierte el arte en una herramienta de transformación social y ambiental. Una marca que viste a Colombia de conservación por medio de moda sostenible hecha a mano, pieza a pieza, por mujeres valientes que han encontrado en nosotros una segunda oportunidad.

Pintamos ilustraciones científicas de fauna colombiana en peligro y las transformamos en piezas únicas. Cada una es una historia viva, tejida con esperanza, hecha por manos que un día temblaron de miedo y hoy crean con orgullo y seguridad.

Durante los últimos años, hemos impactado positivamente la vida de unas 7.000 mujeres. Y aunque no pretendemos cambiar el mundo, sí estoy convencida de que podemos convertirlo en un lugar mejor con cada acto de amor, cada prenda con propósito, cada mujer empoderada que decide creer en sí misma.