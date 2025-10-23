Emprendimiento femenino
Ámala: cuando el arte, la moda y el amor propio se encuentran
Vivian Ocampo es la creadora de Ámala, una marca de ropa y accesorios hechos a mano que convierte el diseño en herramienta de transformación social y conciencia medioambiental. Desde hoy, una serie sobre emprendedoras colombianas que narran, en primera persona, el origen y propósito de sus marcas. Una alianza entre Círculo de Mujeres y Mompreneurs.
Desde niña fui muy sensible, percibía intensamente el mundo que me rodeaba. Fui madre a los 15 años, lo que me obligó a enfrentar la vida adulta prematuramente. En medio de decisiones impulsadas por prejuicios, viví años de maltrato, pero el más cruel fue el que me di a mí misma: no amarme, no valorarme, no creer en lo que podía llegar a ser. A los 20 años decidí empezar de nuevo. Terminé en Casanare, tierra que no conocía, en busca de sentido. No fue fácil. Con el tiempo, entendí que no quería vivir para sobrevivir. Quería servir, transformar y construir algo más grande que yo. Y aunque muchos me dijeron que buscara un trabajo ‘estable’, sabía que mi propósito no era individual.
Así nació Ámala, una marca con alma que convierte el arte en una herramienta de transformación social y ambiental. Una marca que viste a Colombia de conservación por medio de moda sostenible hecha a mano, pieza a pieza, por mujeres valientes que han encontrado en nosotros una segunda oportunidad.
Pintamos ilustraciones científicas de fauna colombiana en peligro y las transformamos en piezas únicas. Cada una es una historia viva, tejida con esperanza, hecha por manos que un día temblaron de miedo y hoy crean con orgullo y seguridad.
Durante los últimos años, hemos impactado positivamente la vida de unas 7.000 mujeres. Y aunque no pretendemos cambiar el mundo, sí estoy convencida de que podemos convertirlo en un lugar mejor con cada acto de amor, cada prenda con propósito, cada mujer empoderada que decide creer en sí misma.
Ámala soy yo. También son todas esas mujeres que se levantan cada día con la fuerza de quienes decidieron no rendirse. En Ámala creemos en transformar realidades y en los negocios que no solo buscan éxito, sino impacto. Porque juntos podemos conservar nuestro territorio, fortalecer la moda con propósito y seguir sanando vidas.