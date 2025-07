Deporte y liderazgo: Historias de mujeres de alto rendimiento

En sus reuniones de trabajo, Meg Whitman –antigua CEO global de Hewlett Packard y diplomática del gobierno del presidente Joe Biden– habla en la jerga del baloncesto. Aficionada a múltiples deportes desde que cursaba estudios secundarios, suele preguntarle a su equipo si necesita “pasarse la pelota un poco antes del inicio del partido”, para referirse a una reunión importante de negocios, o si requiere “defensa individual o por zona”, cuando se trata de encarar problemas significativos. Como reconoció en su libro The Power of Many (El poder de muchos), los deportes de equipo siempre fueron sus favoritos y, a su juicio, se asemejan a lo que implica armar un grupo de alto rendimiento para empresas y corporaciones.