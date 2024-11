El éxito no solo está en el logro, sino también en disfrutar el proceso

Soy una mujer orgullosa de las raíces que he construido, que me permitieron llegar hasta aquí y que me proyectan hacia el futuro. La fe, mi creencia en Dios, es la primera, la brújula que me ha guiado en cada paso del camino; la segunda es mi familia, y en especial mi hija, que es mi mayor motivación, y la tercera es mi papá, que ya no está conmigo, pero que me inculcó valores y me dotó de las herramientas necesarias para afrontar la vida, en todas sus dimensiones.