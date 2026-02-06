“El liderazgo es un acto de responsabilidad con los demás y con uno mismo”: Claudia Bahamón

El restaurante Oficial, de Grupo Takami, reunió ayer a 26 influenciadoras y empresarias en un brunch enfocado en liderazgo femenino, realizado como antesala del bootcamp Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres, que llevará a cabo el Círculo de Mujeres Semana Dinero el 26 de febrero próximo en El Cubo de Colsubsidio, en Bogotá.

Uno de los ejes del evento fue el conversatorio entre Laura Anzola, periodista y creadora del pódcast La Lupa, quien será una de las conductoras del bootcamp, y Claudia Bahamón, fundadora de Be Clá, una marca que impulsa el consumo consciente y el respeto por el planeta. Allí, Bahamón cuestionó la relación entre popularidad y liderazgo en un entorno marcado por las redes sociales: “No estoy de acuerdo con pensar que los números nos hacen líderes. Independientemente de nuestros seguidores en redes sociales, podemos ser líderes (...) No le tiremos la responsabilidad al que más seguidores tiene. Somos igualmente responsables con la información que decimos y cómo actuamos frente a ella”. A su juicio, el liderazgo es “un acto de responsabilidad, no solamente con las personas que están afuera, sino con uno mismo”.

En ese mismo diálogo, la huilense recordó sus primeras dudas, hace cerca de dos décadas, frente al uso de las redes sociales y la forma como decidió transformar ese espacio en una plataforma para hablar de los temas que la movilizan. Contó que, después de publicar una foto sobre la muerte que deja la cacería de elefantes en África, recibió críticas que la invitaban a limitarse al entretenimiento. “Me lo creí por mucho tiempo, hasta que poco a poco me convencí de que lo que sentía y quería comunicar realmente valía la pena”, relató.

La conversación entre Anzola y Bahamón dio paso a nuevas reflexiones durante el brunch, entre ellas el liderazgo conectado con el propósito. Johana Bahamón, activista y presidenta de la Fundación Acción Interna –organización creada para dignificar y mejorar la calidad de vida de la población carcelaria y pospenada de Colombia–, recordó cómo su trabajo con personas privadas de la libertad comenzó tras una visita a una cárcel, cuando era actriz. “Creo que nos pueden privar de la libertad, pero no de la dignidad”, afirmó. Esa convicción ha guiado su labor durante 12 años y la ha llevado a creer profundamente en las segundas oportunidades. “Se necesita mucho coraje para defender la causa personal, pero cuando uno se da cuenta de que esa es su causa –porque lo sabe desde el fondo del alma–, el coraje sobra”.

Asimismo, la empresaria Isabella Espinosa, abogada y directora de la exitosa marca de ropa y vestidos de baño Baobab, habló de la importancia de derribar imaginarios y de liderar desde la transparencia. “Al principio me preguntaban si mi papá pagaba las pasarelas. Después, cuando llevaba dos meses de casada, que si mi esposo pagaba el alquiler de las tiendas. Yo respondía: ‘Las tiendas están abiertas desde hace un año y él todavía ni siquiera conoce la de Miami’”. Espinosa subrayó: “Existen otras formas de liderar proyectos y el hecho de que haya iniciativas encabezadas por mujeres no debería generar suspicacias sobre la existencia de un hombre detrás del éxito”.

La diseñadora colombiana Isabel Henao, por su parte, afirmó que el elemento determinante en el liderazgo femenino es seguir el instinto. “Para mí, como líder de un equipo y de una empresa, es muy importante conectar el sistema de valores y lo que se lleva en el corazón con el futuro que se proyecta, tanto empresarial como personal, siempre guiados por la fuerza de la intuición y por aquello que, en el fondo, se anhela y se quiere”.

Una comunidad y un ‘bootcamp’

El brunch comenzó con las reflexiones de Sandra Suárez, presidenta del Círculo de Mujeres Semana Dinero, quien explicó el origen de esta iniciativa y su vocación de fortalecer el liderazgo femenino. “Cuando yo era gerente general de SEMANA, empezamos a identificar que en Colombia había una cantidad de mujeres competentes, valiosas, con un gran impacto, pero con grandes limitaciones en la exposición pública”. Así surgió el Círculo de Mujeres Semana Dinero, que ha acompañado durante los últimos tres años a líderes del país, tanto corporativas como empresariales, en su crecimiento personal y profesional mediante espacios de formación, conversación, conexión y proyección. El creciente interés de distintas mujeres por hacer parte de esta comunidad llevó a Suárez y a su coequipera, Juliana Palacio, directora del Círculo, a pensar en un formato abierto. Por eso decidieron crear el bootcamp Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres, un evento dirigido a mujeres que aún no ocupan cargos directivos, pero que quieren fortalecer su influencia y maximizar sus capacidades.

Una a una, Sandra Suárez, Rita Karanauskas, Carolina Angarita y Carmenza Alarcón, cuatro de los seis conferencistas del bootcamp, contaron sobre sus talleres. “En el bootcamp voy a ayudarlas a despertar, y a quienes ya están en ese proceso y quieren salirse de su rueda de hámster, a que encuentren herramientas dentro de sí mismas para descubrir su ‘para qué’ y poder accionar”, dijo Angarita, ex Head de Google y mentora de líderes. “En el bootcamp haremos una introspección sobre qué es lo que realmente quieres dejar como huella en otra persona y cómo formar una marca ejecutiva, que en el fondo todas la tenemos, pero ese día voy a enseñar cómo sacarla”, agregó Carmenza Alarcón, mentora en liderazgo y presencia ejecutiva.

Además de ellas cuatro, Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres contará con Carlos Jaramillo, médico y líder latinoamericano en medicina funcional, quien será el keynote speaker del evento, y Esther Trujillo, directora de Presencia Internacional del Instituto Relacional de España y experta en ética, identidad y relaciones. Todos ellos entrenarán a las asistentes en propósito, comunicación, poder personal, primera impresión, relaciones e identidad y bienestar, entendidos como pilares de un liderazgo sostenible y consciente.

El espacio del brunch, que estuvo adornado por ramos de rosas y arreglos florales de Don Eloy, fue un abrebocas de una larga y necesaria conversación entre mujeres líderes que quieren jalonar a otras mujeres y al país entero, y que tendrá un punto álgido durante el bootcamp Liderazgo de Alto impacto para Mujeres.

“Será un evento que no se podrán perder. Es importante conocerse a sí mismo, entender cómo se puede ser líder, trabajar y colaborar en equipo, y comprender que, al colaborar con otras mujeres, vamos a llegar más lejos”, dijo al final del evento la periodista y presentadora Mónica Fonseca.

Boletería disponible en Tuboleta.com Bootcamp Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres, 26 de febrero, El Cubo de Colsubsidio, Bogotá, de 7:30 a.m. a 7:30 p.m.