En un país tan biodiverso como Colombia, la naturaleza ofrece lecciones que podrían cambiar la forma en que funcionan nuestras organizaciones. Jeffrey León-Pulido, decano de Ingeniería de la Universidad EAN y PhD en Filosofía, ha dedicado parte de su vida a estudiar la biomimética: la ciencia que imita los procesos y diseños de la naturaleza para resolver problemas humanos. Conversamos con él sobre su trayectoria, su pasión por este campo y las lecciones que la vida silvestre puede darnos en el liderazgo, la innovación y la sostenibilidad.

CÍRCULO DE MUJERES SEMANA-DINERO: ¿Qué despertó su interés por la biomimética?

Jeffrey León-Pulido (J.P.): Colombia es un país diverso, pero a veces no lo tenemos tan presente porque vivimos en grandes ciudades, lejos de la naturaleza. Yo nací en Barranquilla, crecí en Boyacá, trabajé en los Llanos y estudié en Santa Marta. Esa mezcla de paisajes y culturas me enseñó que cada ecosistema resuelve sus problemas con lo que tiene a su alcance. La naturaleza nos muestra cómo adaptarnos, florecer y coexistir.

CÍRCULO DE MUJERES SEMANA-DINERO: Para alguien que nunca ha escuchado el término, ¿cómo explicaría qué es la biomimética?

J.P.: Es la imitación de lo que hace la naturaleza para sobrevivir. Observamos cómo los seres vivos resuelven problemas y tratamos de replicar esas soluciones en el mundo humano.

CÍRCULO DE MUJERES SEMANA-DINERO: ¿Cómo puede la biomimética ayudar a construir organizaciones?

J.P.: Nos enseña a adaptarnos. Desde el diseño del tren bala japonés, inspirado en un ave para reducir fricción y ruido, hasta empresas tecnológicas que coordinan miles de personas sin contacto físico, pero con procesos sincronizados. También nos recuerda que debemos humanizar más las compañías y comunicarnos de manera real con nuestro entorno.

CÍRCULO DE MUJERES SEMANA-DINERO: ¿Cuál sería un ejemplo aplicado a las organizaciones?

J.P.: Me inspiro mucho en las colonias de hormigas. Ellas optimizan sus recorridos y minimizan movimientos innecesarios. Esa lógica se puede aplicar en empresas para agilizar procesos y reducir tiempos, igual que lo ha hecho la digitalización con trámites en entidades públicas.

Circulo de Mujeres Jeffrey León Pulido Bogotá. Julio 24 del 2025 | Foto: HELEN RAMÍREZ - SEMANA

CÍRCULO DE MUJERES SEMANA-DINERO: ¿Y algún ejemplo de la naturaleza que le parezca inspirador?

J.P.: La musaraña es fascinante. Es un animal diminuto que puede comer tres veces su peso y procesar esa energía hasta diez mil veces más rápido. En un mundo acelerado, deberíamos ser como la musaraña: procesar más información y ofrecer más servicios, pero usando la menor energía posible.

SEMANA: ¿En lo personal y profesional, con qué animal se identifica en su cotidianidad?

J.P.: Sería una mezcla: la audacia del león, la laboriosidad de las hormigas, la innovación de las boas y la inteligencia tecnológica de delfines y murciélagos.

CÍRCULO DE MUJERES SEMANA-DINERO: Hablando de liderazgo, ¿qué lecciones nos da la naturaleza?

J.P.: Una clave es entender que los liderazgos no son eternos. En una manada de leones, el alfa debe saber cuándo ceder su lugar para que otro lleve al grupo a mejores condiciones. En las organizaciones pasa igual, hay que saber cuándo apartarse para que otros lideren.

CÍRCULO DE MUJERES SEMANA-DINERO: Como filósofo. ¿Por qué considera que en Colombia se usan tan poco las analogías con la naturaleza?

J.P.: En la “Colombia profunda” sí se usan, pero no siempre se comunican. Tal vez por miedo a que la naturaleza se vea como un recurso para explotar. Si no lo hacemos de manera ética y responsable, ese conocimiento puede volverse en contra.

CÍRCULO DE MUJERES SEMANA-DINERO: ¿Cree que las empresas colombianas realmente apuestan por la sostenibilidad?