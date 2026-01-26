Liderazgo

Julita Barreto y Laura Anzola, las conductoras del bootcamp ‘Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres’

Con seis conferencistas de impacto internacional, este bootcamp presencial, que se llevará a cabo el jueves 26 de febrero, en Bogotá, está diseñado para mujeres que quieren liderar con claridad, coherencia e impacto. Carlos Jaramillo, líder latinoamericano en medicina funcional, será el keynote speaker del evento.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 11:15 p. m.
Laura Anzola, a la izquierda, y Julita Barreto, a la derecha, serán las speakers del Bootcamp Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres, un espacio pensado para potenciar el liderazgo femenino desde la experiencia y la acción.
El próximo 26 de febrero, Bogotá será sede del bootcamp Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres del Círculo de Mujeres Semana Dinero. Desde las 7:30 de la mañana hasta las 7:30 de la noche, en el Cubo de Colsubsidio, ochocientas mujeres podrán vivir una experiencia intensiva de formación, reflexión y acción alrededor del liderazgo femenino. La jornada, cuyas boletas se adquieren en Tuboleta, será conducida por Juliana ‘Julita’ Barreto, mentora del sector emprendedor e inversionista en las primeras temporadas de Shark Tank Colombia, y Laura Anzola, periodista y creadora del podcast La Lupa.

El entrenamiento será realizado por Carlos Jaramillo, médico, líder latinoamericano en medicina funcional y autor bestseller; Sandra Suárez, mentora, coach y presidenta del Círculo de Mujeres Semana Dinero; Carolina Angarita Barrientos, ex Head de Google, mentora de líderes y conferencista internacional; Rita Karanauskas, experta en comunicación verbal y no verbal, y analista de lenguaje corporal; Carmenza Alarcón, mentora en liderazgo y presencia ejecutiva y conferencista internacional; y Esther Trujillo, directora de Presencia Internacional del Instituto Relacional de España y experta en ética, identidad y relaciones.

Las conductoras del bootcamp, Julita Barreto y Laura Anzola, aunque con trayectorias distintas, comparten la convicción común sobre lo que significa liderar hoy.

Anzola explica que el liderazgo nace en los lugares que muchas veces se evitan. “A la gente le da mucho miedo hablar del dolor. Y este, precisamente, es el sitio donde nace el poder y se abren las posibilidades”, afirma. Su recorrido personal y profesional la ha llevado a entender el liderazgo como un proceso vivo y de introspección: “Cuando uno tiene que liderar algún proyecto del tamaño que sea, este se convierte en un espejo clarísimo de quién es uno. Ahí se ven las fortalezas y las grandes debilidades”, señala.

Noticias Destacadas