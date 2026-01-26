Julita Barreto y Laura Anzola, las conductoras del bootcamp ‘Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres’

El próximo 26 de febrero, Bogotá será sede del bootcamp Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres del Círculo de Mujeres Semana Dinero. Desde las 7:30 de la mañana hasta las 7:30 de la noche, en el Cubo de Colsubsidio, ochocientas mujeres podrán vivir una experiencia intensiva de formación, reflexión y acción alrededor del liderazgo femenino. La jornada, cuyas boletas se adquieren en Tuboleta, será conducida por Juliana ‘Julita’ Barreto, mentora del sector emprendedor e inversionista en las primeras temporadas de Shark Tank Colombia, y Laura Anzola, periodista y creadora del podcast La Lupa.

El entrenamiento será realizado por Carlos Jaramillo, médico, líder latinoamericano en medicina funcional y autor bestseller; Sandra Suárez, mentora, coach y presidenta del Círculo de Mujeres Semana Dinero; Carolina Angarita Barrientos, ex Head de Google, mentora de líderes y conferencista internacional; Rita Karanauskas, experta en comunicación verbal y no verbal, y analista de lenguaje corporal; Carmenza Alarcón, mentora en liderazgo y presencia ejecutiva y conferencista internacional; y Esther Trujillo, directora de Presencia Internacional del Instituto Relacional de España y experta en ética, identidad y relaciones.

Las conductoras del bootcamp, Julita Barreto y Laura Anzola, aunque con trayectorias distintas, comparten la convicción común sobre lo que significa liderar hoy.

Anzola explica que el liderazgo nace en los lugares que muchas veces se evitan. “A la gente le da mucho miedo hablar del dolor. Y este, precisamente, es el sitio donde nace el poder y se abren las posibilidades”, afirma. Su recorrido personal y profesional la ha llevado a entender el liderazgo como un proceso vivo y de introspección: “Cuando uno tiene que liderar algún proyecto del tamaño que sea, este se convierte en un espejo clarísimo de quién es uno. Ahí se ven las fortalezas y las grandes debilidades”, señala.

El bootcamp presencial Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres, afirma Anzola, representa una oportunidad para que las mujeres actúen frente a decisiones postergadas. “Hacer las cosas también es una decisión y hay que tomarla. Liderar representa un ejercicio constante de revisión, reflexión y aprendizaje”. A su juicio, este espacio es un impulso para que las mujeres lideren desde sus múltiples roles y exigencias. “A mí me toca liderar como mamá, esposa y profesional. Creo que cada vez más nos abrimos a nuevos espacios”, agrega.

Julita Barreto, por su parte, afirma que su forma de liderar se ha nutrido de ejemplos positivos y experiencias retadoras. “He tenido ejemplos muy grandes de liderazgo desde espacios cercanos como mi familia y mis antiguos jefes, estos últimos me enseñaron cómo no quería liderar y qué debía aprender para hacerlo bien”. Y agrega: “Trabajé en empresas muy masculinas y entendí que ser mujer no es una barrera, al contrario, es un plus”.

Desde su experiencia, los resultados sostenibles se logran cuando el liderazgo pone a las personas en el centro. “Las mujeres somos más orientadas a las personas que a las tareas y cuando uno está orientado a la persona es cuando logra resultados orgánicamente”, sostiene.

Sobre su rol como conductora del bootcamp, Barreto afirma que este espacio es también una inversión personal para cada asistente. “Que lo vean como un regalo que se pueden dar, como una inversión para afianzar cualidades”.

Anzola y Barreto coinciden en que la transformación que propone Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres será un ejercicio de decisiones conscientes. Anzola lo resume así: “Que una mujer se quite el miedo, que lo vea de frente y que se vuelva su mejor aliada”. Barreto la complementa: “Hay que creérsela y dar esos pasos, incluso a pesar de la duda, pensando en qué me puedo convertir después de esta experiencia”.

El bootcamp Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres, del Círculo de Mujeres Semana Dinero, reunirá a conferencistas de reconocimiento internacional mediante una metodología tipo taller y entrenamiento que invita a la acción. Bajo la conducción de estas dos líderes, el encuentro se plantea como un punto de partida para revisar el propósito, fortalecer el poder personal y reivindicar la manera en que las mujeres ocupan y ejercen el liderazgo.

Adquiera sus entradas en este enlace de Tu Boleta. Bootcamp presencial Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres, jueves 26 de febrero, El Cubo de Colsubsidio, Bogotá, de 7:30 a.m. a 7:30 p.m.