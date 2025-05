La fuerza de liderar con hijos: una nueva mirada al talento femenino

Durante años, la maternidad ha sido vista en el mundo laboral como una pausa, una barrera, un obstáculo para el crecimiento profesional. En procesos de selección, no es raro que aparezca —de forma sutil o explícita— la idea de que una mujer embarazada o con hijos pequeños será “menos disponible”, “menos enfocada” o “menos comprometida”.

Este sesgo no solo es injusto, está profundamente equivocado. Porque si hay algo que la maternidad hace, es multiplicar nuestras capacidades. No nos resta fuerza: nos la inyecta. Nos transforma.

Ser madre no significa frenar. Significa avanzar con más propósito. Quienes hemos vivido esta experiencia sabemos que los hijos nos enseñan a priorizar, a organizarnos mejor, a desarrollar una sensibilidad especial por las personas y a fortalecer nuestra capacidad de tomar decisiones.

Nos impulsa una fuerza profunda que, lejos de limitarnos, nos conecta con lo esencial. El viejo dicho de que “los hijos llegan con el pan debajo del brazo” no se refiere a la suerte, sino a esa energía transformadora que traen consigo. Una energía que nos mueve a querer ser mejores, no solo por nosotras, sino por ellos.

Y aunque no es una experiencia exclusiva de las mujeres, ni de quienes tienen hijos, vale la pena visibilizar cómo muchas líderes encuentran en la maternidad un motor que potencia su forma de liderar: más humana, más enfocada, más resiliente.

Desde mi experiencia acompañando procesos de alta dirección, he visto cómo muchas empresas todavía ven con recelo a las candidatas que atraviesan la maternidad. Se preguntan si podrán asumir el ritmo, si tendrán flexibilidad, si estarán “ciento por ciento disponibles”.

¿Contamos con redes de mentoría y desarrollo que reconozcan y acompañen esta experiencia como un activo de liderazgo? Cuando entendemos que la maternidad no detiene, sino que impulsa, la pregunta ya no es si incluir: es cómo potenciar ese talento en su máxima expresión.

Cuando una empresa descarta o desconfía de una mujer por estar embarazada o tener hijos pequeños, no solo está incurriendo en un sesgo: está dejando pasar una oportunidad estratégica. Más allá del discurso de equidad o diversidad, se trata de reconocer que el talento no se detiene con la maternidad: evoluciona. Y si las organizaciones no aprenden a verlo, atraerlo y potenciarlo, están limitando su propio desarrollo.