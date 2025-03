El sector logístico en Colombia ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, enfrentando desafíos y adaptándose a un mundo cada vez más globalizado y tecnológico. Detrás de cada avance, hay personas que con su esfuerzo y compromiso hacen posible esta transformación. En mi experiencia liderando proyectos en logística, he comprobado que el verdadero motor de esta industria no son solo los procesos ni la tecnología, sino el talento humano.

A pesar de los avances en equidad de género en diversas industrias, la participación femenina en la logística colombiana sigue siendo limitada. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las mujeres representan solo el 29% de la fuerza laboral en este sector. No obstante, es alentador observar que el 38% de los puestos de liderazgo en el sector transporte están ocupados por mujeres, lo que indica una tendencia positiva hacia la inclusión en roles de toma de decisiones. Personalmente, he vivido los retos de abrir camino en este sector y sé que con visión, determinación y liderazgo participativo podemos seguir impulsando el cambio.

He visto de primera mano cómo muchos jóvenes abandonan oportunidades en logística porque no encuentran un propósito claro ni posibilidades de crecimiento. Esto nos obliga a replantear nuestra forma de liderar, brindando no solo empleo, sino un camino de desarrollo profesional que les motive a quedarse y a construir con nosotros el futuro del sector.