Los secretos para formar al ‘cocinero 360’ y el trascendental impacto que tiene en el mundo de la gastronomía

Carolina Parra : La vocación es irrenunciable. Tuve una vocación muy temprana por la educación, me fascinó el tema de dictar clases. Desde niña no podía parar de rayar el tablero (...). Mi vida la empecé a desarrollar en el campo corporativo. Luego, pensé en iniciar en el mundo de los restaurantes.

C. P.: Fue increíble. Entré con mucha ingenuidad, sin conocer el mercado, sin un estudio formal en este tipo de cosas. Alquilé una casa en el barrio La Castellana. Para hacer una escuela de gastronomía no puedes dejar piedra sobre piedra, tienes que desbaratar todo. Los pisos son diferentes, conexiones, etc. Cuando tenía la casa desbaratada, entró la angustia de quién iba a venir a estudiar cocina. Pusimos un anuncio en la prensa y el resultado fue sorpresivo, el más pequeño que he hecho, pero el que más éxito ha tenido.