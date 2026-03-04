Alianza

Sanar la relación con el dinero: un llamado que cambia vidas

Nathalia Barón es mentora de prosperidad y creó el programa Dinero Consciente® para acompañar a quienes buscan construir una relación sana con el dinero. En este texto cuenta su historia en primera persona como parte de una alianza entre Círculo de Mujeres Semana Dinero y Mompreneurs.

4 de marzo de 2026, 11:41 a. m.
Nathalia Barón, mentora de prosperidad y creadora del programa Dinero Consciente® Foto: A.P.I.

Darme cuenta de que el dinero no era un tema de números, sino una profunda oportunidad de sanar mi historia fue un momento en mi vida que llegó sin anunciarse, pero lo transformó todo. No lo aprendí en la universidad, a pesar de ser economista con especialización en finanzas, ni en los libros más reputados. Lo descubrí trabajando con la mente inconsciente al encontrar creencias limitantes que ni sabía que tenía: miedo a tener más de lo necesario, no sentirme suficiente, no saber cobrar, y esa voz que me decía que prosperar podía hacerme “menos espiritual”.

Reconocerlo fue doloroso, pero liberador. Hasta entonces creía que el dinero se ganaba con esfuerzo y sacrificio. Pero al mirar más profundo, entendí que nuestra economía personal tiene raíces invisibles: emociones no resueltas, historias familiares no sanadas y mensajes sociales o religiosos que nos hacen sentir culpa por desear una vida plena.

Allí nació una nueva forma de ver el dinero: no como un factor externo, sino como una vía de reconexión con mi esencia. Comprendí que el dinero se vive desde cuatro dimensiones: mental, emocional, espiritual y física. Dejé de culpar al sistema y comencé a hacerme cargo de lo único que podía transformar: mi nivel de conciencia.

Soy Nathalia Barón, creadora de Dinero Consciente® y mentora en prosperidad. Autora del bestseller Dinero Consciente en Amazon en 23 categorías. Mentora y coach de prosperidad con programas que han transformado la vida de más de 100.000 personas. Soy creadora de la primera Certificación Internacional en Coaching de Prosperidad, avalada por Richard Bandler co-creador de la PNL en Estados Unidos.

Hace 17 años, cuando inicié este proceso, sentía miedo constante, impotencia e inseguridad. Hoy, como mamá, esposa, autora, entrenadora, empresaria e inversionista, elijo vivir desde la conexión, la certeza y el amor. Lo que comenzó como un proceso personal, se convirtió en mi propósito: enseñar lo aprendido.

Todo ha sido posible al asumir el ciento por ciento de la responsabilidad de mi resultado. El poder de crear algo diferente está en cada uno de nosotros. Sanar la relación con el dinero es dejar de vivir desde la carencia o el miedo. Es disfrutar el proceso de crear, sentirnos valorados, pedir lo que necesitamos, y planear un futuro con certeza. Es saber que merecemos, que somos suficientes, que nuestra esencia es próspera. Y cuando una persona logra eso, cambia su vida, su familia, su entorno, su país e impacta al mundo.Estamos en el mejor momento para expandirnos, y eso solo es posible elevando nuestro nivel de conciencia. Lo he vivido en mí y en miles de personas a quienes he acompañado.

Sueño con que todos recordemos nuestro poder para generar dinero desde nuestros talentos, sin culpa, con alegría. Que aprendamos a leer nuestra economía como una historia personal que puede reescribirse. Porque no se trata solo de pagar deudas o invertir, se trata de sanar, vivir con propósito y expandirnos sin límites.

Eso, para mí, es la verdadera prosperidad.

