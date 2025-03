En ese contexto, la participación de las mujeres en la construcción del país también ha sido determinante. “El papel de las mujeres ha sido crucial en la diversificación económica de Colombia, que ha experimentado un aumento del 94 % en el PIB per cápita”. Este avance ha sido posible, explicó, gracias a su contribución en el desarrollo del valor público dentro de las compañías. “Las mujeres han generado nuevas oportunidades financieras, abriendo puertas no solo para sí mismas, sino para todo el país”. Su presencia en la política y la economía, aseguró el experto, no es una casualidad, sino el resultado de un proceso largo de “transformación y lucha”, y una victoria que trasciende el género.