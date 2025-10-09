Mundo
5 países de América Latina que han ganado más premios Nobel en el mundo
Si bien las naciones europeas y norteamericanas históricamente han dominado estos galardones, las latinoamericanas también han recibido notables reconocimientos.
En 2025, la ceremonia de anuncio tuvo comienzo el 6 de octubre, y se extenderá hasta el 13 de octubre. Ya se conocieron los premiados en Literatura, Medicina, Física y Química, aun faltando los de Paz y Economía, que serán anunciados en los próximos días.
El Premio Nobel, creado por el sueco Alfred Nobel, es el galardón más prestigioso del mundo y se entrega desde 1901 de manera anual a personas con contribuciones sobresalientes a la sociedad, en áreas como la Física, Medicina, Economía o Química, aunque también premia contribuciones a la paz y la literatura.
¿Cuáles son los países que más reciben premios Nobel en el mundo?
Desde el nacimiento de los premios se han marcado con diferencia países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, que se mantienen en los primeros puestos como los países que más han ganado premios Nobel:
- Estados Unidos – 427 premios
- Reino Unido – 144 premios
- Alemania – 115 premios
- Francia – 78 premios
- Suecia – 34 premios
- Japón – 33 premios
- Rusia / URSS – 30 premios
- Canadá – 28 premios
- Suiza – 27 premios
- Austria – 25 premios
Los 5 países de América Latina que ganaron un Premio Nobel:
Países como Argentina, México y Chile se encuentran en los primeros lugares de la región en cuanto al número de laureados, cubriendo categorías que van desde la Literatura, la Ciencia y la Paz.
- Argentina – 5 premios
- México – 3 premios
- Chile – 2 premios
- Colombia – 2 premios
- Guatemala – 2 premios
¿Cuáles son los premios que se llevó Colombia?
Colombia ha sido galardonada con el prestigioso Premio Nobel en dos ocasiones, con figuras que han dejado una huella imborrable en la cultura y la historia política global.
El primer reconocimiento llegó en el campo de la literatura, y el segundo, por los esfuerzos para lograr la paz duradera en la nación:
- Gabriel García Márquez: Nobel de Literatura (1982) por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente.
- Juan Manuel Santos: Nobel de la Paz (2016) por sus decididos esfuerzos para poner fin a la guerra civil de más de 50 años en el país, haciendo referencia a los acuerdos de paz firmados con las FARC.