5 países de América Latina que han ganado más premios Nobel en el mundo

En 2025, la ceremonia de anuncio tuvo comienzo el 6 de octubre, y se extenderá hasta el 13 de octubre. Ya se conocieron los premiados en Literatura, Medicina, Física y Química, aun faltando los de Paz y Economía, que serán anunciados en los próximos días.

El Premio Nobel, creado por el sueco Alfred Nobel, es el galardón más prestigioso del mundo y se entrega desde 1901 de manera anual a personas con contribuciones sobresalientes a la sociedad, en áreas como la Física, Medicina, Economía o Química, aunque también premia contribuciones a la paz y la literatura.

La puerta de la Academia Sueca antes del anuncio del Premio Nobel de Literatura de 2025 en la Academia Sueca en Estocolmo. | Foto: AFP

¿Cuáles son los países que más reciben premios Nobel en el mundo?

Desde el nacimiento de los premios se han marcado con diferencia países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, que se mantienen en los primeros puestos como los países que más han ganado premios Nobel:

Estados Unidos – 427 premios

Reino Unido – 144 premios

Alemania – 115 premios

Francia – 78 premios

Suecia – 34 premios

Japón – 33 premios

Rusia / URSS – 30 premios

Canadá – 28 premios

Suiza – 27 premios

Austria – 25 premios

Marie Sklodowka Curie (1867 - 1934) en su laboratorio. | Foto: Corbis via Getty Images

Los 5 países de América Latina que ganaron un Premio Nobel:

Países como Argentina, México y Chile se encuentran en los primeros lugares de la región en cuanto al número de laureados, cubriendo categorías que van desde la Literatura, la Ciencia y la Paz.

Argentina – 5 premios

México – 3 premios

Chile – 2 premios

Colombia – 2 premios

Guatemala – 2 premios

¿Cuáles son los premios que se llevó Colombia?

Colombia ha sido galardonada con el prestigioso Premio Nobel en dos ocasiones, con figuras que han dejado una huella imborrable en la cultura y la historia política global.

Gabriel García Márquez . | Foto: Getty Images

El primer reconocimiento llegó en el campo de la literatura, y el segundo, por los esfuerzos para lograr la paz duradera en la nación:

Gabriel García Márquez: Nobel de Literatura (1982) por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente.