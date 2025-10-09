Suscribirse

Mundo

5 países de América Latina que han ganado más premios Nobel en el mundo

Si bien las naciones europeas y norteamericanas históricamente han dominado estos galardones, las latinoamericanas también han recibido notables reconocimientos.

Redacción Semana
9 de octubre de 2025, 4:46 p. m.
Sin embargo, no encontrar galardonado entre las 351 candidaturas recibidas este año sería considerado como un fracaso.
Descubra los países que lideran la lista. | Foto: Global Images Ukraine via Getty

En 2025, la ceremonia de anuncio tuvo comienzo el 6 de octubre, y se extenderá hasta el 13 de octubre. Ya se conocieron los premiados en Literatura, Medicina, Física y Química, aun faltando los de Paz y Economía, que serán anunciados en los próximos días.

Estos son los ganadores del premio Nobel de Física 2025 por sus grandes descubrimientos para el desarrollo de los chips

El Premio Nobel, creado por el sueco Alfred Nobel, es el galardón más prestigioso del mundo y se entrega desde 1901 de manera anual a personas con contribuciones sobresalientes a la sociedad, en áreas como la Física, Medicina, Economía o Química, aunque también premia contribuciones a la paz y la literatura.

La puerta de la Academia Sueca antes del anuncio del Premio Nobel de Literatura de 2025 en la Academia Sueca en Estocolmo.
La puerta de la Academia Sueca antes del anuncio del Premio Nobel de Literatura de 2025 en la Academia Sueca en Estocolmo. | Foto: AFP

Los ganadores reciben un diploma, una medalla y una recompensa económica.

¿Cuáles son los países que más reciben premios Nobel en el mundo?

Desde el nacimiento de los premios se han marcado con diferencia países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, que se mantienen en los primeros puestos como los países que más han ganado premios Nobel:

Donald Trump pide ganar el Premio Nobel de Paz. Esto dicen expertos sobre sus posibilidades
  • Estados Unidos – 427 premios
  • Reino Unido – 144 premios
  • Alemania – 115 premios
  • Francia – 78 premios
  • Suecia – 34 premios
  • Japón – 33 premios
  • Rusia / URSS – 30 premios
  • Canadá – 28 premios
  • Suiza – 27 premios
  • Austria – 25 premios
Solo cuatro mujeres han ganado esta categoría desde 1901: Marie Curie (1903), Maria Goeppert Mayer (1963), Donna Strickland (2018) y Andrea Ghez (2020).
Marie Sklodowka Curie (1867 - 1934) en su laboratorio. | Foto: Corbis via Getty Images

Los 5 países de América Latina que ganaron un Premio Nobel:

Países como Argentina, México y Chile se encuentran en los primeros lugares de la región en cuanto al número de laureados, cubriendo categorías que van desde la Literatura, la Ciencia y la Paz.

  • Argentina – 5 premios
  • México – 3 premios
  • Chile – 2 premios
  • Colombia – 2 premios
  • Guatemala – 2 premios

¿Cuáles son los premios que se llevó Colombia?

Colombia ha sido galardonada con el prestigioso Premio Nobel en dos ocasiones, con figuras que han dejado una huella imborrable en la cultura y la historia política global.

Gabriel Garcia Marquez
Gabriel García Márquez . | Foto: Getty Images

El primer reconocimiento llegó en el campo de la literatura, y el segundo, por los esfuerzos para lograr la paz duradera en la nación:

  • Gabriel García Márquez: Nobel de Literatura (1982) por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente.
Santos recibió en el Vaticano el premio cardenal Silvestrini y aseguró que no cesará en su empeño de "trabajar por la paz en los pueblos
  • Juan Manuel Santos: Nobel de la Paz (2016) por sus decididos esfuerzos para poner fin a la guerra civil de más de 50 años en el país, haciendo referencia a los acuerdos de paz firmados con las FARC.

