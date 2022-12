Abogado de Pedro Castillo denunció amenazas en su contra

La plataforma Twitter fue el escenario elegido el pasado miércoles por el abogado Wilfredo Robles Rivera, actualmente al frente de la defensa jurídica del expresidente de Perú, Pedro Castillo Terreros, para denunciar que ha sido objeto de intimidaciones, que tiene como objeto abogar porque él renuncie a ser el apoderado del exmandatario en el proceso que actualmente se libra por parte de la justicia peruana en contra de este, acusándolo de rebelión.

En su trino, el abogado ha advertido que dichas amenazas han llegado a él a través de llamadas telefónicas, añadiendo que la forma en la que han buscado intimidarlo es advirtiendo que están dispuestos a sacar una serie de informes periodísticos orientados a ‘desacreditarlo’.

En su denuncia, el abogado de Castillo Terreros señala particularmente a un medio de comunicación peruano que le han mencionado como canal para dicha publicación.

Recibo llamadas que me coaccionan para abandonar la defensa del Pdte Castillo Terrones, caso contrario me dicen que el diario Perú 21 sacará un informe para desacreditar a mi persona — wilfredo robles rivera (@wilfred48162435) December 29, 2022

Precisamente, tras la publicación de este trino, en Perú se conoció que, en el pasado, el referido abogado estuvo preso, al haber estado acusado de ‘terrorismo’ y purgó una pena de 12 años de prisión.

Según detallan medios de comunicación de ese país, el hoy abogado hizo parte de la firma de los miembros de Sendero Luminoso que dieron su paso a la legalidad a través de un manifiesto en el que se comprometían a saltar a la militancia política a través de un partido conocido como Movadef.

En las revelaciones, también se señaló que la detención del abogado, otrora conocido con el alias de ‘camarada Aldo’, ocurrió en 1992, en momentos en los que a este se le encontró en posesión de cargas explosivas que se presume iban a ser usadas para perpetrar un atentado terrorista, en momentos en los que Sendero Luminoso sembraba el miedo en Perú.

En aquel entonces, el hoy abogado de Castillo, tenía 20 años, y aunque purgó una pena por el delito de terrorismo, la cual acabó en 2004, una vez recobró la libertad, se evidenció que seguía vinculado con el grupo subversivo, pues, en 2011, cuando se dio la firma del Movadef, él apareció como signatario del partido que un año después sería rechazado por el Jurado Nacional de Elecciones al evidenciar las intensiones que había tras este.

El medio Perú 21 advirtió que en aquel entonces, el hoy abogado logró su título profesional.

En la publicación de esta información, este jueves 29 de diciembre, el medio de comunicación peruano advirtió que si bien ellos habían avanzado en la investigación, habían buscado al abogado para corroborar lo descubierto, y entonces, al ser indagado, el defensor decidió colgar la llamada, advirtiendo que acto seguido se conoció el trino antes referido del abogado.

La tarde anterior, se conocieron algunos de los argumentos que ha presentado la defensa de Pedro Castillo ante los tribunales, rechazando las acusaciones que pesan en su contra por el delito de ‘rebelión’; una declaración que también fue difundida a través de un hilo en redes sociales.

En esta declaración, el expresidente peruano, quien salió del poder tras una moción de vacancia aprobada en el Senado de Perú el pasado 7 de diciembre, afirmó que “jamás he cometido delito de rebelión, pues nunca me levanté en armas, ni he dicho a otros que lo hagan”, apuntando que, por el contrario, el actual gobierno, en cabeza de su exvicepresidente, Dina Boluarte, sí se levantó en armas contra el pueblo, lamentando la muerte de 28 personas que han perecido en medio de la represión a la protesta.

El exmandatario negó haber incurrido en el delito de conspiración, aduciendo que, por el contrario, él sí ha sido objeto de dicha situación al haber sido retirado de su cargo, refiriendo además que su familia tuvo que salir del país frente a los peligros que refería su permanencia en Perú.

Jamás he cometido delito de rebelión pues nunca me levanté en armas, ni he dicho a otros que lo hagan. Debo decir que quien sí se levantó en armas es este Gobierno tiránico que ha acabado con la vida mis 28 hermanos peruanos en Andahuaylas, Ayacucho y otros lugares. (1/7) pic.twitter.com/5v34dd2hOx — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 28, 2022

“Yo me quedaré aquí para afrontar cualquier proceso porque tengo la verdad de mi lado”, acusó el expresidente, quien advirtió a los jueces que le juzgan que él actualmente se encuentra ‘incomunicado’ y no sabe sobre la suerte de su familia.

En consecuencia, Castillo advirtió que lo ocurrido, a su juicio, es una “venganza política, orquestada por haber chocado con intereses de grupos de poder económico y mediático”, clamando así porque le concedan la libertad.

Castillo actualmente se encuentra privado de la libertad al interior de la prisión de Barbadillo.