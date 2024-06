Aborto, migración, la guerra en Israel junto a momentos incómodos: así fue el debate presidencial entre Biden y Trump

Los dos rivales no se dieron la mano al ocupar su posición en los podios a pocos metros de distancia en un estudio sin público.

“Tenemos que echar un vistazo a lo que me dejaron cuando me convertí en presidente, lo que me dejó el señor Trump. Teníamos una economía en caída libre. La pandemia se gestionó muy mal. Lo que teníamos que intentar era recomponer las cosas, y eso es exactamente lo que empezamos a hacer”, dijo Biden.