Abuela se despierta dentro de un ataúd en su propio funeral, el impactante video fue publicado en redes sociales

Una mujer de 65 años de edad, sorprendió a sus familiares después de que “volviera a la vida” y golpeara la tapa del ataúd donde se encontraba, después de haber sido declarada muerta.

Chonthirot, la abuela que estaba siendo trasladada al lugar donde sería incinerada, había sido declarada muerta en su casa en Phitsanulok, en el norte de Tailandia, en la madrugada del pasado 23 de noviembre.

La familia la ubicó en un ataúd blanco y comenzó el viaje de cuatro horas hasta un templo, después de haberla declarado muerta. La ceremonia se llevaría a cabo a las afueras de Bangkok, donde se le ofrecería el servicio de cremación.

Según los testigos, la abuela que se suponía estaba “sin vida” despertó en su propio ataúd justo cuando la camioneta que transportaba el cuerpo, estaba llegado al templo.

La mujer comenzó a tocar el cajón de madera para ser escuchada, mientras las imágenes muestra a Chonthirot, con una contextura delgada, moviéndose y tratando de ahuyentar a las moscas en su cara mientras la familia miraba con asombro, según reporta el Daily Mail.

Su hermano, un hombre de 57 años llamado Mongkol, dijo que la mujer había estado postrada en una cama durante dos años y que la habían hallado sin vida a las 2:00 a.m. del pasado domingo.

“Me sentí impactado, sorprendido y feliz de que mi hermana siguiera viva. Casi me desmayo de la sorpresa. Es un milagro que haya despertado”, dijo, según declaraciones recogidas por Daily Mail.

Uno de los trabajadores del templo donde se llevaría a cabo la ceremonia de cremación, dijo que estaba a punto de mover el cajón al salón para un breve encuentro con sus familiares, cuando escuchó golpes en la tapa del ataúd junto a débiles gritos en su interior.

“Retiré la tela que la cubría y me quedé paralizado cuando vi que todavía se movía”, dijo el hombre de 27 años. “Estaba consciente, respiraba débilmente y asentía con la cabeza, pero no podía hablar. Me quedé atónito porque nunca había experimentado algo así”, agregó.

Más tarde llegó una ambulancia para trasladar a Chonthirot al Hospital Bang Yai. El templo Wat Rat Prakhong Tham afirmó que cubriría sus gastos médicos.