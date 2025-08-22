En 2023, un olor pútrido emanaba del edificio donde vivían Jon y Carie Hallford, por lo que policía irrumpió en el lugar y estalló el caso que ha conmocionado Colorado.

Habían encontrado cadáveres en estado de descomposición. La pareja fue acusada de dejar que 189 cuerpos se descompusieran y enfrentan cargos por abuso de cadáveres y fraude.

En otros dos casos, se enterraron cuerpos equivocados, mientras que cuatro restos aún no han sido identificados, según informó la fiscalía.

Los Hallford eran dueños de una funeraria llamada Return to Nature, en Colorado Springs.

El hombre ya está en prisión, y la esposa tiene imputados los mismos cargos, pero su sentencia ha sido aplazada. | Foto: Associated Press con el Sheriff del condado de Muskogge, Oklahoma.

En el momento de la captura, las autoridades llegaron al edificio, vestidos con trajes de protección y extrayendo los cuerpos.

Hallford y su esposa fueron arrestados en Oklahoma un mes después.

Los Hallford obtuvieron una licencia para su funeraria en 2017, pero los cuerpos comenzaron a acumularse en 2019.

Le hacían creer a la gente que estaban manejando las cremaciones de sus seres queridos. Pero en realidad, escondían los cuerpos en un edificio infestado de insectos.

Lo que hacían con los cuerpos

A las familias le entregaban concreto seco que pasaban por las cenizas de los fallecidos.

Muchos cuerpos estuvieron durante años en estados insalubres. Algunos se llegaron a descomponer hasta quedar irreconocibles.

Otros estaban desnudos o en el suelo entre el líquido de los cuerpos.

La pareja había profanado la dignidad corporal y espiritual de esas personas que ya están en otro plano.

El caso judicial

El caso ya tuvo un acuerdo de culpabilidad, en el que exigen que Hallford reciba una sentencia de 20 años de prisión por los cargos imputados.

Sin embargo, familiares de las víctimas presionaron al juez Eric Bentley para que rechazara el acuerdo, ya que la sentencia estatal de Hallford se cumpliría simultáneamente con su sentencia federal de 20 años.

Las familias piden la máxima condena para los Hallford, pero advierten que el dolor causado por la funeraria es irreparable. | Foto: Associated Press

“Si el tribunal rechaza el acuerdo, Hallford podría retirar su declaración de culpabilidad e ir a juicio”, afirmó el juez encargado, Eric Bentley.

El juez advirtió a los familiares que se oponen a un acuerdo de culpabilidad, que podrían estar “abriendo la caja de Pandora”.

Un juicio largo causaría más dolor en las familias y no es el objetivo del fallo que está por venir.

Crystina Page, dice que “a mi hijo no solo lo maltrataron. Lo sacaron de una bolsa para cadáveres y lo arrojaron a un rincón de un refrigerador inservible”.

En 2019, el cuerpo de su hijo David entró a la funeraria, y le dieron una urna con cenizas falsas.

“No era él en absoluto. Lo que le pasó a mi hijo me ha destrozado de maneras que no puedo reparar”, enfatizó con tristeza.

Las familias declararon el dolor que sintieron cuando descubrieron que sus seres queridos nunca fueron quienes estaban llorando y conmemorando.