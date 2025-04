Adolescentes organizaron una masacre por Whatsapp: “Agarrar a un estudiante y obligarlo a que abra la boca para dispararle”

“Bien, la cosa es así. Vamos a entrar por la entrada principal, como siempre, y luego irán dos arriba y dos abajo. Acá no es que ustedes elijan a quién mierda le van a disparar. Persona que ven, persona a la que le disparan, sin importar el que le toca. ¿Okey? No quiero que se arrepientan a último momento”, dice una de las jóvenes.

“-No, no sé, no quiero. La verdad no me quiero meter en más problemas. No sé qué decirte la verdad, es mejor que no lo hagan. Porque la verdad es que somos re jóvenes todavía. ¿Vos estás 100% segura que lo vas a hacer?