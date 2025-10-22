La alemana en Colombia, como se hace llamar una popular influencer en las redes sociales, se hizo viral al subir un video en el que explica por qué extraña tanto a Colombia después de vivir en el país por siete años.

Laura Brau, creadora de contenido de origen alemán, vivió en Colombia y registró las curiosidades más relevantes durante su estadía en el país, sin embargo, hubo un alimento que al regresar a Alemania hizo que extrañara mucho la gastronomía colombiana.

“Los alemanes comen arroz de bolsita que vienen en porciones individuales”, dijo mientras mostraba el producto que viene empacado al vacío en una bolsa plástica.

“Después de comer arroz diario en Colombia es un shock total”, dijo la joven alemana, mientras mostraba imágenes de la bolsa de plástico llena de arroz, que era introducida en una olla con agua hirviendo para que se cocinara.

La joven europea mostró, a lo largo de los siete años que vivió en el país, los alimentos más representativos de Colombia, incluyendo el Chocoramo, el café, la arepa y otros productos originarios en diferentes territorios.

Aparte del chocolate, el ajiaco, y la enorme variedad de frutas que tiene Colombia, Laura también exhibió detalles de la cultura y elogió a las personas que tuvo el “placer” de conocer en nuestro país.

Este es el arroz que venden en Alemania. | Foto: Tiktok/laalemanacolombiana

De hecho, en uno de sus más recientes videos, la alemana le dio las gracias a los colombianos por enseñarle a ser “humilde”.

“Gracias por enseñarme a hacerme más humilde, nosotros los europeos nos creemos mejores por nacer en un país de primer mundo”, dijo Laura en un video.

“En Colombia he estado con familias muy pobres que, aun así, comparten la última arepita con el visitante, que tienen un corazón tan bueno (…) me he encontrado con personas con tres o cuatro trabajos diferentes y ellos no se quejan, están agradecidos por la vida”, dijo la alemana en un emotivo video en sus redes sociales.

En otro video, Laura se adentra en una plaza de mercado y titula la publicación como “Colombia es un paraíso”, mientras muestra los productos alimenticios más emblemáticos de nuestro país.

Acompañado de música colombiana, la mujer publicó otro video en el que sirve un tradicional calentado con un par de huevos fritos a su pareja, argumentando que es un “manjar de dioses”.