MUNDO

Alto funcionario militar de Putin murió tras explosión de un carro bomba en Moscú

El ataque ocurre mientras se llevan conversaciones para un posible acuerdo de paz que ponga fin al la guerra en Ucrania.

Redacción Mundo
22 de diciembre de 2025, 2:08 p. m.
En esta foto, publicada por el Comité de Investigación Ruso el 22 de diciembre de 2025, un investigador trabaja en el lugar donde se explotó un coche bomba en el sur de Moscú. El teniente general Fanil Sarvarov, jefe del departamento de entrenamiento del Estado Mayor, murió en Moscú el 22 de diciembre de 2025 tras la explosión de un artefacto explosivo colocado bajo su coche, según informaron los investigadores en un comunicado
Un vehículo bomba mató este lunes a un alto mando militar de Rusia en el sur de Moscú, horas después de que representantes rusos y ucranianos mantuvieran conversaciones por separado en Miami sobre un plan para poner fin a la guerra.

Kiev no ha hecho comentarios sobre la muerte del alto general, pero los investigadores rusos señalaron que estaban investigando si la explosión estaba “relacionada” con los “servicios especiales ucranianos”.

Desde el inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania en febrero de 2022, Kiev ha sido acusado reiteradamente de ser responsable de ataques contra personalidades y mandos militares en Rusia y en zonas ocupadas por Moscú en la exrepública soviética vecina.

El teniente general Fanil Sarvarov, jefe del departamento de entrenamiento del Estado Mayor, murió en Moscú el 22 de diciembre de 2025
El teniente general Fanil Sarvarov, de 56 años, era el director del departamento de formación operativa del Estado Mayor. Falleció en un barrio residencial del sur de Moscú cuando el artefacto colocado bajo su vehículo explotó.

Los reporteros de la AFP presentes en el lugar vieron un SUV Kia blanco destrozado, con las puertas y la ventana trasera reventadas. El chasis estaba retorcido y carbonizado por la explosión.

“Error fatal”: Rusia envía advertencia a países de latinoamérica tras tensiones entre Trump y Maduro

Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona y los investigadores examinan los escombros.

El Comité de Investigación de Rusia, que investiga delitos graves, afirmó que estaba “trabajando en varias líneas de investigación sobre el asesinato. Una de ellas implica la posible organización del crimen por parte de los servicios especiales ucranianos”.

Sarvarov luchó en las campañas del ejército ruso en el Cáucaso Norte, incluida la de Chechenia en la década de 1990, según indica su biografía oficial en el portal del Ministerio de Defensa. También comandó las fuerzas rusas en Siria en 2015-2016.

No es la primera vez que una explosión de este tipo mata a un alto funcionario ruso.

En abril, una detonación en un automóvil cerca de Moscú mató al general Yaroslav Moskalik, subjefe del Estado Mayor.

Rusia despliega el misil Oreshnik y advierte sobre nuevos avances en Ucrania si no hay diálogo

Siguen las conversaciones

El Kremlin aún no se pronunció sobre el asesinato del lunes, que se produjo después de tres días de conversaciones en Miami y en un momento en que Estados Unidos intensifica sus esfuerzos para negociar el fin de la guerra.

El negociador ucraniano Rustem Umerov y el emisario especial estadounidense Steve Witkoff elogiaron el domingo el “progreso” de las negociaciones.

El enviado ruso Kirill Dmitriev también se reunió con el equipo estadounidense, del que formó parte Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Witkoff calificó las reuniones de “productivas y constructivas”.

Volodimir Zelenski y Vladimir Putin
Estos diálogos fueron impulsados por el plan de 28 puntos presentado por Estados Unidos el mes pasado, una propuesta inicial criticada por ser muy favorable a Rusia.

Desde entonces, el plan ha sido enmendado tras los diálogos con Ucrania y los países europeos, pero el contenido de la propuesta no se ha hecho público.

Ucrania afirma que todavía se le pide que haga concesiones importantes, como ceder toda la región oriental del Donbás a Rusia.

Con información de AFP*

