El presidente de México lamentó la postura tomada por Estados Unidos, organizador del evento, al no extender la invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

AMLO amenaza con no asistir a Cumbre de las Américas si se excluye a algún país

En el marco de su acostumbrada rueda de prensa matutina, este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, emitió una contundente advertencia al Gobierno de Estados Unidos, respecto a su participación en la denominada cumbre de las Américas, evento organizado por ese país y que está prevista a realizarse en la ciudad de los Ángeles en el próximo mes de junio.

En su intervención, AMLO afirmó que si no son invitados todos los países a la Cumbre de las Américas, él estará dispuesto a cancelar su participación en el encuentro de líderes.

Esta advertencia o amenaza por parte del líder mexicano hace mención a las intenciones de Estados Unidos de excluir de la cita continental a gobiernos de la región que, por su postura política, se han mostrado contrarios a los objetivos de la administración de ese país norteamericanos, e incluso, con los que ese país ha entablado históricas diferencias, que han llevado a la imposición de sanciones.

Los países a los que se haría referencia son Nicaragua, Cuba y Venezuela, cuyos gobiernos actualmente responden a ideas socialistas, e incluso han sido catalogadas como dictaduras debido a la realización de elecciones marcadas por múltiples irregularidades, y que por ello no han sido reconocidas internacionalmente como legítimas las elecciones derivadas de ellas.

En su pronunciamiento ante medios de comunicación de su país, López Obrador, quien también es reconocido por su férrea oposición a algunos de los postulados de la administración estadounidenses, afirmó, que “si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo”, aclarando que en su lugar enviaría al canciller Marcelo Ebrard.

En su intervención, López Obrador afirmó que “no quiero que continúe la misma política en América, y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia y la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal”.

El presidente mexicano elevó a su vez un llamado para evitar escenarios de confrontación entre los países que componen el continente, y haciendo un llamado a “hermanarnos”, en una clara alusión a la fraternidad de los pueblos.

El anuncio de López Obrador va en la misma vía de su pronunciamiento hecho en días pasados desde la isla de Cuba en el marco de su vista oficial a ese país, espacio en el que, tras su reunión con el mandatario local, el presidente Díaz Canel, afirmó que abogaría ante su homólogo estadounidense, Joe Biden, para que se incluyera dentro de lista de países convocados al encuentro a aquellos que han sido excluidos.

Frente al particular, el Gobierno de Estados Unidos ya había confirmado que, al encuentro, en el que se abordará particularmente la crisis migratoria que afecta al continente, no se extendería la invitación a los representantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, reiterando su postura histórica frente al régimen castrista de cuba, y el no reconocimiento de la legitimidad de los gobiernos de Ortega y Maduro en sus respectivos países.

Conferencia matutina https://t.co/B2MrbSqU04 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 10, 2022

Dentro de las razones que ha aducido Estados Unidos para privarse de invitar a los tres referidos países, se encuentra que estos están marcados por el “evidente irrespeto de sus respectivos gobiernos a la democracia”, aduciendo que precisamente este principio es el eje transversal de los países que habitualmente se convocan a dicho espacio.

A comienzo del presente mes, la noticia de la no invitación a estos tres gobiernos a la Cumbre de las Américas, fue confirmada por el subsecretario de Estados Unidos para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, quien recordó recientes escenarios en los que los respectivos gobiernos de estos tres países, han mostrado un evidente irrespeto hacia la carta democrática de las Américas, lo que hace que los organizadores del encuentro no los consideren oportunos en el referido encuentro multilateral.

En ese mismo sentido, también ha trascendido que la no invitación al espacio, también ha derivado de una providencia expresa del presidente Biden, pese a voces como la de AMLO, que se han expresado en defensa de la presencia de todos los gobiernos del continente.

Frente al particular, Diaz Canel también había afirmado que las diferencias no deberían ser enfrentadas a través de la “confrontación y la violencia”, abogando al contrario por escenarios de solidaridad y cooperación”, según recogen medios internacionales.

Previo a las declaraciones entregadas por AMLO este martes, el dirigente ya se había pronunciado frente a esta exclusión, manifestándose en contra de ello y cuestionando que “¿entonces de dónde son los que no están invitados? ¿De qué continente? ¿De qué galaxia? ¿De qué satélite?”.

*Con información de AFP