Angustiosa búsqueda de madre de militar ruso capturado en Ucrania

Mientras continúa la invasión de Rusia a Ucrania, una mujer de nombre Natalia Deineka busca angustiosamente a su hijo Rafik Rakhmankulov, que es uno de los soldados rusos capturados.

El joven fue uno de los dos militares que aparecieron en una foto el pasado jueves 24 de febrero, primer día de la invasión de Ucrania, vestido con uniformes del Ejército ruso y descritos como prisioneros de guerra. La instantánea fue publicada en la página de Facebook de Valeriy Zaluzny, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

En entrevista con BBC Rusia, Natalia Deineka dijo que si bien sabía que su hijo estaba en el Ejército ruso, no tenía conocimiento de que había sido enviado a invadir a Ucrania y que se enteró porque su hermana fue quien le contó primero sobre la foto.

De acuerdo con la mujer, su hijo no estaba haciendo parte de la invasión rusa a Ucrania por voluntad propia.

“Para ser honesta, no entiendo para qué es todo esto (...). En nuestro país, algunas personas no tienen qué comer. No entiendo ninguna guerra ni ninguna acción militar. Mi hijo no fue allí por su propia voluntad, el comandante en jefe lo envió allí”, dijo Deineka al medio citado anteriormente.

Además, contó que Rafik Rakhmankulov ingresó al Ejército ruso en junio de 2021 como conscripto, lo que según la legislación le habría impedido participar en operaciones de combate.

La madre de militar ruso también aseguró que su hijo había estado estudiando en una escuela técnica agrícola, pero la abandonó para unirse al Ejército ruso, pues vio allí una promesa de seguridad financiera.

“A los militares se les da vivienda, ahí puedes tener un salario normal. No hay trabajo en el país ahora (...). Mi hijo no estaba particularmente interesado en una carrera militar. Era más como una oportunidad para asentarse, para tener algún tipo de ingreso estable”, agregó Deineka a BBC Rusia.

Por el momento, Natalia Deineka no ha recibido ninguna información sobre el paradero de Rafik Rakhmankulov.

Más de 100 civiles muertos

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, afirmó el lunes que desde el inicio de la invasión rusa contra Ucrania han registrado 102 civiles muertos, incluyendo siete niños, y advirtió que las cifras reales en el terreno pueden ser “considerablemente” más altas.

“La mayoría de los civiles murieron por la acción de armas explosivas con una amplia área de impacto, incluyendo artillería pesada y sistemas de cohetes con multilanzamientos, y en bombardeos”, afirmó Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“Me temo que el balance real sea considerablemente más alto”, agregó.

Bachelet explicó que su oficina había contabilizado 406 víctimas civiles en Ucrania, de los cuales 102 muertos, desde el inicio de la ofensiva rusa el jueves.

“Millones de civiles, incluidos personas mayores y vulnerables, se ven obligados a esconderse en diferentes tipos de refugios, como estaciones de metro, para escapara de las explosiones”, dijo.

También indicó que la agencia de los ONU para los refugiados había registrado 386.000 personas que habían tenido que huir del país, y muchos más eran desplazados internos.

“Mis pensamientos están con ellos, y con todos los que sufren en todo el mundo”.

