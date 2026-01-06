MUNDO

Apagón en Berlín: ¿quién es el grupo “de extrema izquierda” que saboteó a la capital alemana y la dejó tanto tiempo sin luz?

Desde el sábado anterior se registra el apagón y se espera que el servicio vuelva a la normalidad el jueves próximo.

Redacción Mundo
6 de enero de 2026, 10:03 p. m.
Edificios residenciales con poca iluminación se ven en el distrito de Schlachtensee durante el enorme corte de energía en el suroeste de la capital alemana la tarde del 6 de enero de 2026, después de un incendio provocado el 3 de enero de 2026 en cables de alta tensión en un puente cerca de la central eléctrica de Lichterfelde en el canal Teltow en Berlín. La ira está hirviendo en partes de Berlín donde un ataque incendiario reivindicado por un grupo de extrema izquierda ha provocado un apagón que ha sumido a decenas de miles de personas en una oscuridad helada en pleno invierno. El corte de energía en el frondoso suroeste de la capital alemana, que también detuvo los trenes locales y obligó al cierre de tiendas, escuelas y hospitales, ha generado dudas sobre cuán resistente es el país al sabotaje de su infraestructura crítica. (Foto de RALF HIRSCHBERGER / AFP)
La fiscalía federal alemana, encargada del antiterrorismo, anunció este martes a la Agencia France-Press que investiga el corte de electricidad masivo en una parte de Berlín, capital de Alemania, por sospechas de participación de una organización terrorista" y “sabotaje”.

El sábado temprano se produjo un incendio de cables en una instalación eléctrica que fue reivindicado en línea por un grupo de extrema izquierda denominado “Vulkangruppe” (Grupo Volcán).

Un autobús que proporciona un cálido refugio a las personas afectadas por un enorme corte de energía en el suroeste de la capital alemana se encuentra el 6 de enero de 2026 en el distrito de Zehlendorf, tras un incendio provocado el 3 de enero de 2026 en cables de alta tensión en un puente cerca de la central eléctrica de Lichterfelde en el canal Teltow en Berlín. La ira está hirviendo en partes de Berlín donde un ataque incendiario reivindicado por un grupo de extrema izquierda ha provocado un apagón que ha sumido a decenas de miles de personas en una oscuridad helada en pleno invierno. El corte de energía en el frondoso suroeste de la capital alemana, que también detuvo los trenes locales y obligó al cierre de tiendas, escuelas y hospitales, ha generado dudas sobre cuán resistente es el país al sabotaje de su infraestructura crítica. (Foto de RALF HIRSCHBERGER / AFP)
Pero las autoridades están analizando si esta reivindicación es auténtica, en pleno debate sobre la resistencia de las infraestructuras alemanas frente a recientes ataques, detrás de los cuales suelen sospechar de la presencia de Rusia.

El Grupo Volcán ya reivindicó un acto de sabotaje en una fábrica de Tesla cerca de Berlín en marzo de 2024, donde las líneas eléctricas que alimentan el sitio se incendiaron.

Un hombre se calienta en un autobús que ofrece un cálido refugio a las personas preocupadas por un enorme corte de energía en el suroeste de la capital alemana en el distrito de Zehlendorf el 6 de enero de 2026, tras un incendio provocado el 3 de enero de 2026 en cables de alta tensión en un puente cerca de la central eléctrica de Lichterfelde en el canal Teltow en Berlín. La ira está hirviendo en partes de Berlín donde un ataque incendiario reivindicado por un grupo de extrema izquierda ha provocado un apagón que ha sumido a decenas de miles de personas en una oscuridad helada en pleno invierno. El corte de energía en el frondoso suroeste de la capital alemana, que también detuvo los trenes locales y obligó al cierre de tiendas, escuelas y hospitales, ha generado dudas sobre cuán resistente es el país al sabotaje de su infraestructura crítica. (Foto de RALF HIRSCHBERGER / AFP)
Aunque fue rápidamente controlado, el incendio del sábado dejó 45.000 hogares y 2.200 locales comerciales sin electricidad, en medio de una gran nevada.

Muchas familias se quedaron sin agua caliente ni calefacción, pues el corte afectó también a la red local de calefacción urbana que transporta el calor a través de una red de canalizaciones alimentada eléctricamente.

Se espera que el suministro eléctrico quede totalmente restablecido para el jueves y, entretanto, las autoridades pidieron a la gente que “limite su consumo al mínimo”.

Este ataque ocurre en medio de un contexto de acusaciones por parte de Alemania -- un importante apoyo de Ucrania -- a Rusia, por sus “ataques híbridos”, que van desde sobrevuelos de drones a desinformación en línea. Sin embargo, en este caso preciso las autoridades alemanas no han señalado a Rusia.

Con información de AFP

