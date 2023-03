Argentina da fin a pacto con el Reino Unido por las Islas Malvinas, ¿qué significa?

El canciller argentino, Santiago Cafiero, notificó este jueves en India al secretario para las Relaciones Exteriores inglés, James Cleverly, la decisión de poner fin a un pacto bilateral de 2016 en relación con las Islas Malvinas, conocido como “Foradori-Duncan”, informó el ministro en Twitter.

La notificación fue hecha durante una reunión entre ambos diplomáticos, al margen de la Cumbre de cancilleres del G20 en Nueva Delhi, India.

“El gobierno argentino ha propuesto retomar las negociaciones por la cuestión de la soberanía y para ello impulsa una reunión en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York”, precisó Cafiero en la red.

El canciller dijo que propuso “una agenda de temas que, como mínimo, debe ser parte del proceso de negociación que impulsamos”.

Santiago Cafiero y James Cleverly - Foto: Twitter: @SantiagoCafiero

“Argentina cumple de esta manera con el mandato de la Asamblea General y del Comité de Descolonización de Naciones Unidas”, puntualizó.

El Reino Unido manifestó su decepción tras el anuncio argentino y rechazó la invitación a retomar negociaciones sobre la soberanía de las islas.

“Las Falklands son británicas” respondió secamente en Twitter Cleverly. Los isleños, agregó, “tienen derecho a decidir su propio futuro y decidieron permanecer como un territorio británico de ultramar”.

El pacto conocido como ‘Foradori-Duncan” fue firmado en 2016, durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) por el entonces vicecanciller Carlos Foradori y el ministro de Estado inglés para Europa y las Américas Alan Duncan”.

Los dos países admitieron en ese pacto sus diferencias en materia de soberanía, pero acordaron cooperar en los sectores de energía, transporte marítimo y pesca, así como en la identificación de restos de los soldados argentinos caidos en la guerra

El actual gobierno argentino, de signo político diferente al de Macri, lo consideró “lesivo” para el histórico reclamo argentino por la soberanía en las Islas Malvinas, dijo a la AFP una fuente de cancillería.

Argentina, bajo dictadura militar, y Gran Bretaña se enfrentaron en una guerra en 1982 por la soberanía de las islas Malvinas. - Foto: Getty Images

El pacto “realizaba concesiones a los intereses británicos respecto de la explotación de los recursos naturales argentinos en la región y retrocedía notablemente en el justo reclamo por soberanía”, indicó la fuente que pidió anonimato.

Argentina, bajo dictadura militar, y Gran Bretaña se enfrentaron en una guerra en 1982 por la soberanía de las islas Malvinas. Tras 74 días de enfrentamientos que dejaron 649 argentinos y 255 británicos muertos, Londres retomó el control de los archipiélagos en el Atlántico Sur que ocupa desde 1833.

Polémica por amenaza contra Lionel Messi y su familia

La amenaza contra Lionel Messi en un pedazo de cartón tras un tiroteo en un supermercado que pertenece a la familia de su esposa, Antonela Roccuzzo, continúa suscitando polémica en Argentina, tanto que el ministro de Seguridad de ese país, Aníbal Fernández, tuvo que dar la cara a la prensa y cambiar al comandante de las fuerzas federales de Rosario, donde ocurrió todo.

“Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar”, fue la amenaza que dejaron presuntos narcos de Rosario, donde nació Messi, luego de propinar 14 balazos al supermercado, la madrugada de este 2 de marzo.

El astro argentino Lionel Messi fue amenazado luego de un atentado a uno de los supermercados de la familia de su esposa. - Foto: Fotomontaje Semana / Getty / Imagen publicad en Twitter por @somoscorta

Pablo Javkin, a quien citaron en la amenaza contra Lionel Messi, el encargado de encaminar a la selección de Argentina a su tercer título mundialista, es el intendente de Rosario, que además de calificar los hechos de “alevosos” dejó un mensaje al presidente de Argentina, Alberto Fernández.

“¿A cuánto está el Presidente de acá, a media hora? Vengan acá los que tiene responsabilidad. Yo soy intendente de la ciudad, yo no manejo las fuerzas de seguridad y cuando pedí no me dejaron”, expuso, desde el lugar de los hechos.

En ese contexto fue que el ministro de Seguridad de Argentina, Aníbal Fernández, conversó con la prensa de ese país. “Los narcos han ganado”, sostuvo, porque lo ocurrido en Rosario al parecer no es una novedad, “sucede hace 20 años”.

Intendente de Rosario pidió la presencia del presidente Alberto Fernández en el lugar de los hechos - Foto: Getty Images / Bloomberg

“Nosotros entramos con todo lo que tenemos. El año pasado arrancamos para torcer esa realidad y realizamos 2.050 procedimientos en los que hubo 2.077 detenidos. No estamos jugando con esto, estamos trabajando muy fuerte en función de las investigaciones”, afirmó el jefe de la cartera de Seguridad de ese país, que fue enfático en manifestar que no es solo cuestión del actual Gobierno: “Esto tardó 20 años en instalarse, no se va a desinstalar en 20 minutos...”.

