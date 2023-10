Argentino en Israel relata a SEMANA los difíciles momentos que vivió durante ataque de Hamás: “Había terroristas por todos lados, buscando tirar a matar”

¿Qué pasó minutos después del ataque?

El argentino, que vive desde hace 22 años en Israel, y para ese momento se encontraba en Or HaNer, a 3.5 kilómetros de la Franja de Gaza, contó que, una vez suena la alarma de misiles en territorio israelí, la población tiene “13 segundos” claves para resguardarse en lo que él denominó como “un ambiente de seguridad” .

“Cuando pasan ese tipo de cosas -como los tira cohetes-, nosotros en cada casa tenemos un ambiente de seguridad, hecho en cemento, que no permite que el cohete lastime. Cuando se escucha la alerta en radio, tenemos 13 segundos para resguardarnos (...). Cada casa tiene una pieza de 10 a 12 metros cuadrados que funciona como búnker. Ahí, tenemos que esperar a que pase”, afirmó.

¿Cómo está ahora Israel?

A su vez, agregó que el conflicto “todavía está sucediendo” y aseguró que “hay lugares” donde “los terroristas están escondidos” , motivo por el cual fueron retirados de su vivienda. “Por eso mismo nos han sacado a todos de la zona, porque se ha convertido en una zona militar. Son más de 30.000 personas las que viven en Or HaNer, a 3.5 kilómetros de la Franja de Gaza”.

Por último, Shegerman aseguró que, así como ocurre en países latinoamericanos sobre “la guerrilla”, lo que está sucediendo en Israel “es igual”. “A ellos no les importa si son niños, si son grandes, simplemente no les importa. (...) Israel está luchando contra ‘guerrilleros’ y contra ‘terroristas’, que no les importa la vida”.