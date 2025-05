Así es como el régimen de Nicolás Maduro busca soluciones desesperadas tras la salida de Chevron de Venezuela. ¿Mira hacia China?

No hubo lobby ni extorsión que valiera. A unos meses de llegar a la Casa Blanca, Trump tomó la medida del retiro de la petrolera de Venezuela. La razón era única, no darle un solo dólar a la dictadura de Maduro. Este supone el golpe económico más fuerte en años para el régimen. Según explicó la congresista estadounidense María Elvira Salazar, “pierden más de 500 millones de dólares al mes, que no solo usaban para oprimir al pueblo y mantenerse en el poder, sino también para exportar terrorismo a través del Tren de Aragua”, aseguró en redes.