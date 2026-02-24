Así fue el momento en que el equipo olímpico de hockey de Estados Unidos entró al Capitolio en medio del discurso de Donald Trump

El equipo masculino de hockey sobre hielo de Estados Unidos sorprendió este martes al ingresar por una de las escaleras del Capitolio justo al inicio del discurso sobre el Estado de la Unión. La entrada no estaba en el libreto. Los jugadores avanzaron hacia la Cámara de Representantes entre aplausos y cánticos de “¡EE. UU.!” que rompieron la tensión habitual de la noche.

En medio de la ovación, el presidente Donald Trump anunció que el portero Connor Hellebuyck recibirá la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo reconocimiento civil del país, tras su actuación en los Juegos Olímpicos de 2026.

Hellebuyck fue determinante en la final ante Canadá. Detuvo 41 disparos en la victoria 2-1 en tiempo extra, resultado que le dio a Estados Unidos su primer oro olímpico en hockey masculino desde 1980. Trump destacó especialmente una atajada en el tercer período frente a Jonathan Toews, que mantuvo el empate y abrió la puerta a la prórroga.

El mandatario bromeó al contar que le preguntó al arquero si había practicado esa jugada. “No me quiso decir”, comentó. La mayoría de los legisladores se puso de pie para aplaudir; algunos demócratas permanecieron sentados, detalle que el mandatario no dejó pasar. “Es la primera vez que los veo levantarse”, dijo Trump. “Y, de hecho, no todos se levantaron”.