Así luce el imponente rascacielos de América Latina que se alza como el más grande de la región: ¿a qué país le pertenece?

La torre más alta de Latinoamérica se encuentra ubicada en la ciudad de Monterrey, en México, superando el récord que había alcanzo la Gran Torre de Santiago, ubicada en Chile.

Se trata de la Torre Obispado, que cuenta con 305 metros de altura, y se posiciona como la más alta de todo el hemisferio sur del continente, y está en el puesto 26 de los edificios más altos de América.

La Torre Obispado es un complejo de dos edificios: uno corporativo y otro residencial. Cuenta con 63 pisos de oficinas, una sede del prestigioso hotel Hilton Garden Inn, un centro de negocios y más.

La Torre Obispado tiene una altura de 305 metros. | Foto: Tomada de redes sociales

Sin embargo, para finales del 2026 se erigirá la Torre Rise en la misma ciudad mexicana, que tendrá una altura de 465 metros y 94 pisos en total, que superará a la de Monterrey. En esta se espera que haya un hotel, apartamentos y espacios para oficinas, de acuerdo con el proyecto que se está desarrollando.

Hasta el momento, no hay ningún rascacielos en Latinoamérica que ocupe la lista de los 30 edificios más altos del mundo, pese a que el continente ha llevado a cabo proyectos de construcción para levantar cada vez torres más altas.

Gran Torre de Santiago, ubicada en Chile. | Foto: Tomada de redes sociales

De acuerdo con un informe de Council on Tall Buildings and Urban Habitat, en la actualidad, la segunda torre más alta del sur de América es la Gran Torre de Santiago, también conocida como Costanera Center, con una altura de 300 metros.

Le siguen One Tower, con 290 metros de altura, ubicada en Brasil; el JW Marriot de 284 metros, ubicado en Panamá; el Yachthouse Residence Club, con 281 metros, también en Brasil. La Torre KOI, con 279 metros, en México; y la Torre Vitri, en Panamá, que tiene una altura de 275 metros.

Burj Khalifa, en Dubai. | Foto: Getty Images

Hasta el momento, la torre más alta del mundo sigue siendo el Burj Khalifa, que se encuentra en Dubai, y que cuenta con 828 metros de altura. No obstante, un reciente proyecto de Arabia Saudita pretende construir la Torre Jeddah, que llevará la arquitectura a otro nivel.

Esta última se pronostica que alcance hasta los 1.000 metros, rompiendo un nuevo récord bastante difícil de superar.