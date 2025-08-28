Suscribirse

Así planeó Robin Westman el tiroteo en Minneapolis, videos revelan desde armas hasta insultos raciales y religiosos

El atacante dejó un manifiesto de dos videos subidos a YouTube.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

29 de agosto de 2025, 3:12 a. m.
Una captura de pantalla de un video de YouTube obtenido por CNN, publicado hace cuatro años, muestra el rostro de Robin Westman. Las autoridades han identificado a Westman como el sospechoso del tiroteo de Minneapolis. Obtenido por CNN
El atacante en el tiroteo de Minneapolis, Robin Westman dejo dos videos en Youtube previos al trágico suceso. -Foto obtenida por CNN | Foto: CNN

El mundo se conmocionó ante el reciente tiroteo ocurrido en el sur de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, que ocurrió el miércoles y dejó como saldo a dos niños fallecidos y 17 personas heridas en una iglesia católica.

En medio de la tragedia que impactó a las familias y al país, se conoció la forma en que Robin Westman, el responsable del tiroteo, planeó el crimen tras revelarse varios videos que publicó en YouTube, en donde compartió pistas alusivas a lo que iba a hacer.

Padres esperan noticias de sus hijos tras un tiroteo masivo en la Iglesia de la Anunciación el miércoles 27 de agosto de 2025 en Minneapolis. (Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune vía AP)
Padres esperan noticias de sus hijos tras un tiroteo masivo en la Iglesia de la Anunciación el miércoles 27 de agosto de 2025 en Minneapolis. (Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune vía AP) | Foto: AP

En los videos se pueden apreciar diversos planos, armas, municiones y figuras que el atacante usó en el ataque acontecido el miércoles, 27 de agosto. Algunos de los objetos que se observan en el material audiovisual estaban marcados con insultos raciales y religiosos.

Ante lo encontrado, el cuerpo de inteligencia de la policía de Minneapolis ya investiga todas las publicaciones realizadas por el responsable, cuyo usuario en la plataforma de videos era ‘Robin W’, con el objetivo de analizar en profundidad el caso y establecer cuál fue el motivo que lo llevó a realizar el atentado, según confirmaron agentes a CNN.

Todos los videos relacionados con el evento ya fueron retirados de la plataforma, los cuales habían sido subidos el mismo día en que se llevó a cabo el terrible hecho.

Posterior al ataque, Brian O’Hara, jefe de la policía de Minneapolis, comunicó que Westman murió en el lugar de los hechos por una herida autoinfligida tras cometer el acto.

O’Hara en una conferencia de prensa llevada a cabo el miércoles, afirmó que el perpetrador dejó un “manifiesto”, el cual estaba programado para ser difundido en YouTube. Los detectives ya trabajan en su revisión para “intentar determinar un motivo a partir de ello”, en declaraciones recogidas por CNN.

El “manifiesto” del perpetrador constaba de dos videos, los cuales llevaban como título su nombre completo. En ellos se observa al tirador filmándose y hojeando una libreta con páginas escritas a mano.

Además, se muestra un blanco de tiro con la figura de Jesús junto a un arsenal compuesto por armas de fuego, municiones, cargadores y cuchillos, todos dispuestos sobre su cama.

El macabro contenido audiovisual también enfocaba diferentes mensajes escritos en las armas, que decían frases de grueso calibre o comentarios antisemitas, como uno que afirmaba: “6 millones no fueron suficientes”.

Finalmente, otro cargador contenía las palabras: “Mata a Donald Trump”.

