Así puede identificarlas: estas son las tres monedas de 10 centavos de Estados Unidos que valen hasta 10 millones de pesos

Algunas de estas piezas, ya sea por errores o características particulares, alcanzan precios superiores a los 500 mil dólares, equivalentes a unos 10 millones de pesos colombianos, según su estado de conservación y rareza.

Las monedas de 10 centavos de dólar estadounidense que exponen el torso del expresidente Franklin D. Roosevelt comenzaron a circular un año después de su fallecimiento, en 1946.

Durante sus primeros años de fabricación, las Roosevelt Dimes fueron fabricadas con una alienación de plata, que posteriormente adoptó un nuevo material compuesto por un núcleo de cobre recubierto de cuproníquel como una medida de Estados Unidos para reducir los costos de producción.

En el año 2000, la Casa de la Moneda realizó un pequeño cambio en el diseño del busto de Roosevelt, reduciendo ligeramente su tamaño y moviendo las inscripciones para mejorar la claridad de los detalles, pero sin cambiar el estilo original.

Roosevelt Dime “proof” | Foto: picryl.com

Estas monedas se produjeron en las Casas de la Moneda de Filadelfia, Denver, San Francisco y West Point. Aunque la mayoría de los ejemplares no tienen características únicas, algunas monedas “proof” sin marca de ceca, acuñadas entre 1968 y 1983, y un extraño error de “mula” de 1995, han alcanzado un valor extraordinario.

En general, los errores que se encuentran en estas monedas se deben a la falta de la marca de ceca en el troquel o al uso de troqueles incorrectos. Estos defectos han captado la atención de los coleccionistas de monedas, lo que ha provocado un aumento significativo de su valor.

Las tres monedas más valiosas del mercado son: La Roosevelt Dime “Proof” de 1968 sin la marca de ceca “S”. Esta moneda es una de las más raras y valiosas de la serie, con menos de 20 ejemplares certificados. Aunque tiene el acabado especial de estas monedas, le falta la letra que indica su lugar de origen. Un ejemplar en excelente estado se subastó por $48,875 USD.

También está la Roosevelt Dime con error de “mula” de 1995, esta moneda en particular tiene el anverso de un centavo de Abraham Lincoln, pero el reverso de un Roosevelt Dime. Un ejemplar en estado MS64 se vendió por $57,500 USD.

Roosevelt Dime “proof” | Foto: picryl.com

Finalmente, la Roosevelt Dime “Proof” de 1975 sin la marca de ceca “S”, considerada la más valiosa de la serie, solo se conocen dos ejemplares sin la marca de ceca “S” de San Francisco, la cual debería estar presente. Se cree que la falta de la marca fue un error no detectado o una acuñación intencional en cantidades muy pequeñas.

Uno de estos raros ejemplares se vendió por $456,000 USD y el otro por $349,600 USD en subasta.