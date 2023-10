Atención la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro es trasladada a Costa Rica debido a su estado de salud delicado, pero estable

La expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien desde hace años convalece de una grave enfermedad, fue trasladada el martes a Costa Rica y su estado es “delicado, pero estable”, informó la familia.

Los hijos de la exmandataria, que el próximo jueves cumple 94 años, indicaron en un comunicado que su madre llegó este mediodía (hora local) a San José por vía aérea y “sin ningún contratiempo”.

“A partir de ahora, doña Violeta se establecerá en San José, bajo el cuidado y el amor de su familia, con el acompañamiento de personal de salud y médicos especializados”, agregó el comunicado de la familia.

Familiares exiliados

En Costa Rica residen como exiliados varios familiares de la expresidenta, entre ellos, su hijo, el periodista Carlos Fernando Chamorro Barrios y su hermana Cristiana, quien fue encarcelada en 2021 tras intentar postularse como candidata presidencial para competir con el mandatario Daniel Ortega en las elecciones de ese año.

En el comunicado, la familia recordó que Violeta Chamorro sufrió un accidente cerebrovascular en septiembre de 2018, tras lo cual estuvo bajo cuidados médicos y de parientes cercanos.

La dictadura de Somoza

Violeta Chamorro (Rivas, 18 de octubre de 1929) es la viuda del periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, quien siendo director del diario La Prensa fue asesinado por supuestos sicarios del dictador Anastasio Somoza, el 10 de enero de 1978.

Doña Violeta fue postulada por una coalición electoral antisandinista y llegó al poder en Nicaragua en abril de 1990, tras derrotar en las urnas a Daniel Ortega, quien había gobernado como presidente durante más de cinco años.

La derrota sandinista en las urnas puso fin a 10 años de revolución y dio paso a un proceso de pacificación que Chamorro impulsó tras ordenar la desmovilización de miles de rebeldes “contras” y la reducción del ejército de más de 100.000 efectivos a unos 12.000.

La condena a la hija de Chamorro

El juicio a la excandidata a la Presidencia y opositora Cristina Chamorro, en Nicaragua, se desarrolló durante 2022. En ese año se le juzgó por una serie de delitos imputados por el régimen de Daniel Ortega, mismo por los que habría sido arrestada desde junio de 2021 y por los que se le impidió continuar en la campaña para llegar al mando de su país, aun cuando era una de las candidatas con más favorabilidad para aspirar al cargo.

En la audiencia de Chamorro también se aprovechó para juzgar a su hermano, Pedro Joaquín Chamorro, y a otras tres personas que pertenecían a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, organización que dirigían los hermanos Chamorro. Entre tanto, el resultado de la audiencia declaró “culpable” a todos los juzgados.

