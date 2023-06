Atención: muere Astrud Gilberto, cantante que inmortalizó ‘La chica de Ipanema’

Este martes 6 de junio se confirmó la muerte de la icónica cantante brasileña, Astrud Gilberto, a los 83 años. Su deceso tuvo lugar la noche anterior y, de momento, se desconocen las causas exactas del mismo.

La noticia fue confirmada por la nieta de la artista, Sofía Gilberto, así como por la cuenta de Instagram que sus fanáticos dedican a su trayectoria. Su reconocimiento lo catapultó con La chica de Ipanema y fue una de las voces más conocidas del bossa nova.

“Con profunda tristeza venimos a anunciar el fallecimiento de nuestra querida Astrud, quien partió aquella noche del 5 de junio de 2023. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y fans en este momento difícil. Que encuentren consuelo en los recuerdos y el amor que ella dejó atrás”, se lee en la publicación.

En Instagram su nieta la despidió y evocó que la brasileña, a sus 22 años, “prestó su voz a la versión en inglés de “Girl From Ipanema” con la cual consiguió la fama a nivel internacional. “La canción, un himno de bossa nova, se convirtió en la segunda más tocada del mundo”, afirmó.

Brasil despide a una de sus icónicas artistas. - Foto: Getty Images / Hiroshi Higuchi

Por su parte, su nieta escribió: “La vida es bella, como dice la canción, pero vengo a traer la triste noticia de que mi abuela se convirtió hoy en una estrella y está al lado de mi abuelo João Gilberto (...). Amo y amaré a Astrud por siempre. Ella fue el rostro y la voz de la bossa nova en la mayor parte del planeta. Astrud siempre estará en nuestros corazones, y ahora mismo tenemos que celebrar a Astrud”, concluyó la mujer.

Según informó ABC de España, la mujer empezó a grabar sus propios temas en los años setenta y fue tal su alcance que llegó a cantar en varios idiomas (además del portugués) como español, inglés, francés, italiano, japonés y hasta alemán. Algunas de sus interpretaciones más reconocidas son Quiet Nights of Quiet Stars, Água de Beber y Day by Day.

De acuerdo con ese medio europeo, Jungle se convirtió en su último álbum hace poco más de dos décadas. Adicionalmente, fue para el año 2002 cuando hizo parte del International Latin Music Hall of Fame. Respecto al icónico tema The Girl from Ipanema, ABC informa que tuvo ventas superiores a los cinco millones en copias y estuvo incluida en la lista de Billboard durante más de 90 semanas.

Brasil también despidió a Rita Lee

A mediados del mes pasado el gobierno de Brasil declaró tres días de luto por la partida de Rita Lee, referente del rock en el ‘gigante suramericano‘ y compositora de temas que llegaron a ser símbolos feministas. Su muerte fue a los 75 años en São Paulo.

La artista, a quien se le había encontrado un cáncer de pulmón en 2021, falleció “en su residencia (...) rodeada por todo el amor de su familia, como siempre quiso”, indicó un comunicado publicado en su cuenta de Instagram. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretó duelo, según una nota oficial, por quien consideró “uno de los mayores y más geniales nombres de la música brasileña”, informó AFP.

En mayo murió la artista ícono del rock, Rita Lee. - Foto: Getty Images / Rui M. Leal / Colaborador

En ese momento se anunció que su funeral sería “abierto al público”, en el Planetario del Parque Ibirapuera de São Paulo. La familia de la artista agradeció el “cariño” de la gente en un “momento de profunda tristeza”.

Rita Lee nació el 31 de diciembre de 1947 y saltó a la fama nacional con el trío de rock psicodélico Os Mutantes, durante el auge del “tropicalismo”, movimiento libertario que revolucionó la música brasileña en plena dictadura militar (1964-1985), señaló la agencia de noticias AFP.